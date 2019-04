'Lo que más me preocupa hoy son las lesiones': Carlos Queiroz

Un encuentro cálido y entretenido fue el primer conversatorio que hizo Carlos Queiroz con la prensa en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol.

El estratega explicó que su intención, con este tipo de acercamientos, es que se ganen apoyos y no enemigos para la Selección: 'entre los partidos hay mucho tiempo y nadie sabe qué pasa y eso crea distancia con el equipo', explicó.



El estratega comentó que tiene un censo de 1.064 jugadores y eso convierte a Colombia en el tercer país de Suramérica que más exporta. Aún así el número de jugadores para la selección mayor no es tan amplio: 'Ahora tenemos un grupo de 38 jugadores más un grupo de jugadores que están lesionados', dijo respecto de la lista para Copa América.

La medida para la elección de los 23 viajeros a Brasil es clara: 'hay que combinar talento y rendimiento y hay que entender que a la Copa van los que mejor están'.



Su gran preocupación precisamente son los problemas físicos de jugadores clave: 'Lo que me preocupa son las lesiones, que en mi opinión se dan por sobreentrenamiento, porque hay una sobrecarga de partidos sin descanso para los jugadores'. Puntualmente habló de los casos de Sánchez, Cuadrado, Quintero, Mojica, Fabra y Zapata. Además no ayuda la inactividad de hombres como Murillo, según reveló.



Queiroz dijo que para evitar esa saturación dará descanso total a jugadores de ligas como las europeas que terminan competencia a inicios de mayo, hará una concentración en Bogotá pero con periodos de descanso de jugadores junto a los suyos y espera confirmar un amistoso contra Perú, idealmente en la capital para evitar un viaje previo al inicio de la competencia en Copa América.

El DT lamentó que no se pudiera hacer el microciclo que tenía proyectado este mes de abril, dijo que no sería un ejercicio productivo pues tenía al menos 20 jugadores de los clubes que estarían en competencia en esos días, pero que entiende los motivos y que en todo caso no esperaba causar problemas: 'no quiero enemigos sino aliados, puedo entender las dos orillas porque la mitad de mi carrera fue en clubes y la otra mitad en selecciones'.



En un tono divertido, que refleja su buen humor, concluyó que su gran decepción hasta ahora fue haber perdido por primera vez contra Corea -aún no he podido con ese jetlag- y que ya se inauguró como cantante con el grupo de jugadores -por fortuna no había cámaras-, una tradición para todos los nuevos que llegan al equipo.