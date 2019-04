'Tenemos un gran reto después de toda esa tormenta': Nelson Abadía

Con la mira puesta en los Juegos Panamericanos y pensando en conseguir un cupo para los Juegos Olímpicos, Nelson Abadía habló en la previa de los dos primeros amistosos del año para la Selección Colombia femenina, con la que buscará llegar lo más lejos posible en este ciclo olímpico.



El entrenador resaltó la forma física de las jugadoras, analizó su presente y aseguró que hay compromiso desde la Federación y desde el grupo de trabajo, para que todo lo ocurrido quede atrás, dejando lo ocurrido como un aprendizaje y un punto de partida para salir adelante.



Respecto al tiempo de preparación, Abadía señaló: “Al estar ellas, cerca de 250 días sin entrenar, ni en sus equipos ni en Selección, podría hacer pensar que han llegado bajas de forma, sin embargo, desde el lunes, que tuvimos la primera sesión de entrenamiento me encontré con que han trabajado individualmente y se han preocupado por estar bien, lo cual facilita nuestra labor”.



Así que analizando los rivales, afirmó: “Ya están definidas las ocho selecciones, incluyendo Colombia. Hay equipos como Estados Unidos, que resultan complicados, por eso hemos venido trabajando reuniendo datos, para saber cómo llegan y así tener las bases sobre las cuales debemos trabajar”.



Luego, tras ser cuestionado por las ausencias, dijo: “Casos como el de Yoreli, quien apenas está llegando a su equipo, se dan porque ella se encuentra en un periodo de adaptación, sin embargo, eso no significa que no esté en los planes dentro del grupo. Ella será parte del grupo para próximas convocatorias y partidos, así como también lo serán Catalina Usme, quien se recupera de una lesión en el tobillo, Corina Clavijo que se recupera de una operación en su rodilla y Catalina Pérez, que se recupera de una artroscopia”.



Por lo tanto, pensando en lo que viene, consideró: “Indudablemente sabemos que tenemos un gran reto, después de toda esa tormenta, vienen cuestiones favorables que debemos aprovechar para que ‘el barco’ salga adelante. Y lo explico de esta manera porque sabemos cuál es el compromiso y qué es lo que nuestra Selección debe mostrar y aportar a la prensa deportiva y, también, a nivel internacional, que es un aspecto en el que debemos estar unidos”.

​

Y aunque lo ocurrido es una marca dura de borrar, no se siente presionado: “No, no me siento presionado, esas son cuestiones que hacen parte del fútbol. Lo que diga un jugador o un entrenador siempre son cosas que se van a dar para polémica, pero ni a mí ni a las jugadoras las afecta, pero sí nos reta”.



Finalmente, concluyó refiriéndose a la situación de las futbolistas y el grupo, en general, respecto a la Federación: “Tanto el presidente como con la Junta Directiva y Álvaro González, se han mostrado prestos a lograr acuerdos. Hubo ahora polémica, pero ellos siempre han estado prestos a atenderlas, el fútbol femenino lleva un proceso de 29 años en el que ha atravesado las etapas con Difútbol, que es por donde pasan la mayoría de los jugadores que están en periodo de formación, así que ellos han estado siempre disponibles y creo que el miércoles tienen otra reunión, nuevamente, con ellas. Así que creo que todo esto es provechoso para seguir fortaleciendo el fútbol”.