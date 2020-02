Leyenda de Selección no duda: 'llamaría a James y le aseguro titular'

En la discusión nacional que se ha armado por una presunta conversación entre Carlos Queiroz, DT de Selección Colombia, y James Rodríguez en España, las opiniones llegan de todas las esquinas.

Y uno de los que ha levantado la mano con una opinión contundente, respaldada además en su rol de titular del equipo nacional en la década dorada de los 90, es René Higuita.



Su resumen de la situación no deja dudas: "Yo llamaría a James Rodríguez y le aseguro la titular", afirmó, en entrevista con en canal ESPN.





René Higuita ¨ A #James yo lo llamaría y le aseguraría la titularidad¨ pic.twitter.com/BSRWvTttDZ — ESPN Nexo (@NexoESPNco) February 25, 2020



Higuita sugirió que en la actual selección nacional están James y, detrás de él, los jugadores que necesitan ganarse un lugar en el equipo, en alusión a la posibilidad de que el 10 no sea indiscutible en el equipo de Queiroz.



Para el exportero colombiano, vinculado a Atlético Nacional, estar en Real Madrid, aun sin protagonismo no puede ser un hecho accidental: " Y qué club, es que no es cualquier club. Todo eso pesa", aseguró.



La leyenda del fútbol colombiano también habló de su posición y se declaró contento de tener a tres grandes arqueros definidos para la competencia que viene: Ospina, Montero y Quintana. Su petición, en todo caso, es acercar al proceso a un arquero juvenil.