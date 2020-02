Sondeo: Queiroz o James ¿Quién cree que tiene la razón en Selección?

Carlos Queiroz y James Rodríguez se reunieron hace algunos días en Madrid, España, en medio de la gira europea que realizó el entrenador de la Selección Colombia para conversar con los jugadores que espera tener en cuenta para el inicio de las eliminatorias mundialistas a Catar 2022.

La charla buscaba poner algunos puntos claros entre técnico y el ‘10’ de la Tricolor. Según versiones de prensa, Queiroz le advirtió a James que no podía asegurarle la titularidad en la Selección al no contar con la continuidad y los minutos que se esperaba en Real Madrid.



James, al parecer, no se sintió a gusto con el comentario de su entrenador y, al parecer, le habría contestado que él no venía a la Selección a ser suplente. ¡Caliente la situación!



Es así que FUTBOLRED quiere conocer la opinión de sus usuarios y lectores. Saber de qué lado están; conocer si están de acuerdo con la advertencia de Queiroz y hubieran hecho algo diferente; si James actuó rebeldemente o lo hizo como lo haría cualquier referente y capitán.



Opine y cuéntenos, para usted, ¿quién tiene la razón?