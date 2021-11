¡Crisis en defensa de Colombia! ¿Qué hacer? ¿Convocar o arriesgarse?

Llegó el día y llegó la crisis. ¡Todo al tiempo! Faltan dos días para la visita más difícil que hará la Selección Colombia en todas las Eliminatorias a Catar 2022 y justo estalló el caos de las lesiones.

Este jueves hay que ir a Sao Paulo a enfrentar al todopoderoso Brasil, el super líder del torneo suramericano, ya habrá que hacer sin tres zagueros centrales, ¡tres!, de los que habitualmente se tienen a disposición para un encuentro tan importante.



Se habían caído antes de la convocatoria Yerry Mina (Everton) y Carlos Cuesta (ambos), ambos a quejados por problemas físicos. Es lo que dio lugar a tantos cambios en el llamado para este duelo contra Brasil y el posterior, el martes 16 de noviembre, contra Paraguay.



Pero la mala fortuna no paró ahí: este lunes se confirmó la baja, también por lesión, de Óscar Murillo (Pachuca), otro de los experimentados llamados a dar la cara en un duelo con tantas exigencias. El momento es, sin duda, el peor de todos.



Ahora hay que mirar a lo que queda, que no es poco: Dávinson Sánchez (Tottenham), Jhon Lucumí (Genk), Yeimar Gómez (Seattle Sounders MLS) y ​William Tesillo (León, Liga MX).



En el papel son cuatro zagueros centrales con experiencia, dos derechos (Sánchez y Gómez) y dos zurdos (Tesillo y Lucumí), y todos con experiencia en la selección mayor, excepto el defensor de la MLS.

​

​Pero si vamos a los números, hay diferencias importantes... y preocupaciones. Dávinson Sánchez, por ejemplo, totaliza 9 partidos en una temporada en la que no ha tenido mayor confianza y se ha visto relegado con el despedido Nuno Espíritu Santo y ahora con Antonio Conte, quien le dio uno de los partidos que dirigió. Y esa es la gran cuota de experiencia, más allá de sus 25 años, para un partido en el que hay que sacar el cero al precio que sea.



La otra alternativa es William Tesillo, el mayor de los cuatro disponibles (31 años), pero uno de los que trae mayor continuidad: 20 partidos jugados en el semestre. Si no hay sorpresas sería el compañero de zaga de Dávinson contra Neymar y su banda. Pero ojo: tiene una tarjeta amarilla y debe cuidarse.



Después está Lucumí, el otro que juega en Europa (Bélgica), y quien llega con 17 juegos a cuestas. Fue parte del proceso de Queiroz y ahora de Rueda pero nunca, ni en Copa América ni en ninguna competencia oficial, ha tenido minutos. A sus 23 años parece venir haciendo la fila, pero su compañero de zaga en el club, Cuesta, le lleva ventaja.



Y en el último renglón está Yeimar Gómez, quien a sus 29 años apenas prueba la selección mayor, aunque hay que decir que es el que tiene más partidos jugados en todo el semestre: 26. Ese es su punto fuerte. El débil es que apenas se integra al grupo, no tendrá suficientes unidades de entrenamiento para hacer repeticiones con los demás posibles compañeros de fórmula y, en teoría, siempre fue más una alternativa que un titular fijo.



Esa es la baraja del técnico Reinaldo Rueda. Da la sensación de que se la jugará con ellos, teniendo en cuenta que 4 es su numero ideal de centrales y además sus plantillas son siempre cortas. Pero ¿le alcanza para dos partidos tan cruciales en las Eliminatorias?



La respuesta es no. Es poco considerando que puede haber suspensiones y se quedaría muy descubierto de cara al duelo contra Paraguay, que hay que ganar sí o sí en Barranquilla. Por eso cobra vigencia un nombre como el de Jeison Murillo, de perfil derecho aunque con mucha experiencia por la izquierda, con 11 partidos en al temporada (10 con Celta, uno con Sampdoria) y con la experiencia de sus 29 años, muchos haciendo parte del grupo, la familia que es la selección nacional.



¿Es suficiente para que Rueda cambie la decisión y lo llame por primera vez desde que asumió como DT de Colombia? Si no le gustó antes, ¿es coherente llamarlo ahora? Sin duda, SÍ. Esta es una situación de emergencia, es evidente que no están sobrando centrales y hay que acudir a los de más cancha. Hay tiempo. Puede ser una novedad.