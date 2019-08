La crisis de Arias: suplente en el Atlético y descartado en Selección

Santiago Arias vive un momento complicado en su carrera: en su club, el Atlético de Madrid, no ha podido ganarse el puesto como titular desde su llegada en la temporada pasada, una falta de continuidad que ahora le significa quedarse afuera de una convocatoria por primera vez desde noviembre de 2017, cuando no pudo estar para unos amistosos forzado por una lesión muscular. El técnico Carlos Queiroz no lo tuvo en cuenta para los encuentros contra Brasil y Venezuela, que se jugarán el 6 y 10 de septiembre próximo en los Estados Unidos.

Esta convocatoria tiene ausencias destacadas como la de James Rodríguez (lesionado) y Falcao García (que no ha tenido competencia esperando definir su futuro) y también la de Arias, quien no ha tenido continuidad en el equipo dirigido por Diego Simeone, ni en la pretemporada, ni en los dos partidos de Liga de España que jugó el cuadro ‘colchonero’.



Este se convierte en el más fuerte golpe para Arias quien en poco tiempo se convirtió en uno de los fijos de la Selección Colombia para el seleccionador anterior, José Pekerman, quien le dio la posibilidad de estrenarse con la selección absoluta en el partido de eliminatorias para el mundial de Brasil, contra Paraguay, disputado el 15 de octubre del 2013, cuando era jugador del Sporting de Portugal.



En esa ocasión se le abrió el camino a Arias, favorecido por la lesión de Camilo Zúñiga y desde entonces solo se había quedado afuera de una convocatoria: la de noviembre del 2017 para los amistosos contra China y Corea del Sur, por una lesión en el aductor cuando todavía jugaba con el PSV Eindhoven.



Cabe aclarar que Arias también se perdió los amistosos contra Bahrein y Kuwait en marzo del 2015, pero el sí fue convocado y tuvo que dejar la concentración por una lesión de tobillo que sufrió durante un entrenamiento con la tricolor.



Ese buen momento en Selección Colombia estaba respaldada por una continuidad muy significativa en su club, el PSV Eindhoven, con el que se destacó al punto de ser elegido como el mejor jugador de la Liga de Holanda en la temporada 2017-2018. Y es que aunque jugaba en una liga menor, eso le bastaba para tener su puesto en selección.



En la era del técnico Queiroz Arias estuvo en las convocatorias anteriores, para los amistosos contra Corea del Sur y Japón, para la Copa América Brasil 2019, en la que solo jugó un partido como titular, lo que comenzó a marcar la cesión de su puesto a Stefan Medina.

Las cifras de Arias con Selección



El lateral antioqueño lleva 52 partidos con la Selección Colombia, de los cuáles 40 los comenzó como titular. En total lleva 4.191 minutos disputados con la tricolor.



Con Pekerman tuvo 45 partidos (40 como titular), con Arturo Reyes estuvo en tres encuentros (todos como titular) y con Queiroz completó cuatro apariciones (dos desde el inicio).

La situación en el Atlético



Arias tuvo una sana competencia por el puesto como lateral derecho con Juanfran en la temporada pasada, en la que jugó 25 partidos de liga (20 como titular), cuatro de Copa del Rey y cuatro de Champions League.



Ante la salida del club de Juanfran, Simeone pidió para la temporada 2019-20 el fichaje de un nuevo lateral: el inglés Kieran Trippier, proveniente del Tottenham Hotspur y quien no le ha dado ninguna posibilidad al colombiano, pues jugó como titular en cinco de los siete partidos de pretemporada, mientras que Arias solo fue inicialista en el juego contra Juventus. Además, el inglés también fue inicialista en los dos encuentros de Liga de España, contra el Getafe y el Leganés.



Simeone dijo el pasado 29 de julio, en plena pretemporada en Estados Unidos, que confía en las condiciones de Arias y que espera que tenga una buena competencia con Trippier, aunque por ahora esta no ha existido.



“Tuvimos una charla muy buena (con Arias) en el final de la temporada pasada. Le dije lo que pensaba de él y lo que creo, que tenemos un jugador ofensivo muy bueno que nos permite tener mucha profundidad”, explicó el técnico en una rueda de prensa.



“Santiago se quedará con nosotros y confiamos en lo que fuimos a buscar la temporada pasada y por qué lo fuimos a buscar, así que habrá una buena competencia con Trippier y ojalá me equivoque lo menos posible”, añadió.