Primer jugador fuera de la lista de Rueda en Colombia: ¿qué pasó?

La primera baja de la Selección Colombia para enfrentar a Perú y Argentina, el 3 y 8 de junio respectivamente, ha sido confirmada.

"Juan Fernando Quintero ha sido desconvocado por motivos de fuerza mayor", explicó la Federación Colombiana (FCF).



"El mediocampista no podrá unirse al grupo de convocados por el director técnico, Reinaldo Rueda, debido a los estrictos protocolos y normas establecidas por China, país en el que juega actualmente, para poder salir y regresar luego de estar en nuestro país, los cuales pueden afectar su continuidad deportiva en el club y el cumplimiento de sus obligaciones laborales", añadió el comunicado.



"El cuerpo técnico lamenta no poder contar con Juan Fernando Quintero, y espera que en una próxima oportunidad el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria, representando a nuestro país con la altura y profesionalismo que lo caracteriza", concluyó.



No se explicó si habrá reemplazo en la lista de 26 jugadores convocados, pero hay jugadores Edwin Cardona, de Boca Juniors, que tendrían el perfil.