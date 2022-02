‘Mientras esté Jesurún, Osorio no dirigirá nunca a Colombia’: Vélez

Tan rápido como puso a sonar su nombre para asumir como técnico de la Selección Colombia, parece diluirse cualquier posibilidad de que Juan Carlos Osorio cumpla su sueño y dirija a la Tricolor, así sea gratis.



Las versiones de prensa que aseguraban que Osorio estaba dispuesto a no cobrar sueldo para asumir en los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022 (contra Bolivia y Venezuela), no hicieron eco en la Federación Colombiana de Fútbol.



Tampoco tomaron nota de la posibilidad de que el risaraldense no cobre por un año, en caso de ser contratado para el proyecto de clasificación al Mundial 2026.



Y en América de Cali, su actual equipo, también le pararon el paso a sus ofrecimientos, pidiéndole que se concentre en su trabajo y en la liga colombiana con los escarlatas.



Este martes, Carlos Antonio Vélez pareció ponerle punto final a la novela de Osorio y la Selección Colombia. En su columna radial en Antena 2, el periodista aseguró que “la Federación no va a cambiar al técnico. Faltan dos fechas y las va a cubrir Reinaldo Rueda. Lo único es que el técnico renuncie, y él no lo va a hacer”.



Además, habló de la continuidad de Ramón Jesurún como presidente de la Federación y lo que eso influiría sobre el próximo técnico de la Selección. “Por ahora, y salvo hecatombe, Ramón Jesurún seguiría siendo el presidente de la Federación. ¿Y qué pasa mientras Jesurún sea presidente? Que Juan Carlos Osorio no va a llegar a la Selección. Ni regalando su trabajo”.



Carlos Antonio lamentó que el entrenador de América de Cali hubiese ofrecido sus servicios sin cobrar un solo peso; y dijo que le cayó mal, incluso por encima del hecho de irrespetar a Reinaldo Rueda, quien se mantiene en el cargo.



“Me ha ofendido más eso, que la falta de respeto a un profesional que tiene puesto. Uno no puede regalar su trabajo. La ecuación es sencilla: uno ofrece su trabajo y el que lo contrata ofrece paga; uno no puede despreciar su propia profesión”.



“Mientras este Comité Ejecutivo esté en la Federación, Osorio no será nunca el técnico de la Selección Colombia. Ni regalando su trabajo. Y Osorio lo sabe”, insistió el reconocido analista, quien añadió: “Hay algo más, y es que Osorio no es estable. Llega y se quiere ir. Le ha pasado en otros lados”.



Finalmente, Vélez adelantó los planes que hay en la Federación Colombiana de Fútbol para el futuro de la Selección, en caso de que no se logre la clasificación al Mundial de Catar 2022. “Y terminado este ciclo, si se va Rueda, llegará un técnico extranjero”, comentó.