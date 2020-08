¡Ojito, Colombia! Talentos que podrían jugar en selecciones europeas

Para nadie es un secreto que debutar profesionalmente en Colombia es sumamente complicado, varios jóvenes talentos se han perdido por innumerables razones y por ello otros más han salido del país para encontrar una oportunidad.



También hay casos de que chicos que nacieron en otros países, principalmente Europa, pero cuyos padres son colombianos y eso les permite crecer con una mentalidad futbolística diferente, además claro del talento.

Justamente ambos casos tiene un factor en común y es que a medida que van destacando, las opciones de ser llamados a la selección nacional crecen consecuentemente y es ahí cuando deben tomar una decisión crucial: escoger el país al que van a representar.

Eddie Salcedo



El delantero de 18 años nació en Génova, Italia pero sus padres son de Colombia, motivo por el que es colombo-italiano. Nunca ha sido llamado a alguna selección juvenil colombiana y cuando se puso a disposición de Arturo Reyes para el Mundial Sub-20, este lo rechazó.

Actualmente es uno de los grandes talentos del fútbol italiano. Ya tiene un proceso con la Sub-19 y recientemente recibió un llamado para la Sub-21, motivo por el que su llegada a la Mayor esta cada vez más cerca.

Ian Poveda



El extremo de 20 años nació en Londres, Inglaterra pero sus padres son de Colombia, motivo por el que es colombo-británico. En su momento declaró que “un sueño es poder jugar algún día en la Selección Colombia”, pero nuevamente apareció Reyes para negarle el llamado.

Luego de una larga experiencia en el Manchester City de Pep Guardiola, Marcelo Bielsa le abrió las puertas en Leeds. A hecho parte de absolutamente todos los procesos juveniles de la selección inglesa y recién comenzado 2019 la Federación Colombiana de Fútbol anunció que lo tendría en cuenta.



Juanjo Narváez

​El delantero pastuso debutó en Colombia con apenas 16 años y un año después comenzó su proceso en las categorías menores del Real Madrid. Pasó después por el Real Betis, Córdoba, Almería y Las Palmas, tiempo en el que a su vez sacó la ciudadanía española.

Aunque una vez estuvo en lista de pre-seleccionados para la Selección Colombia, no se concretó su presencia y hasta ahora no ha debutado. Varias veces a mencionado su inconformidad por no ser tenido en cuenta y peligra su situación en caso de que España se decida.

Luis Suárez

Una de las jóvenes estrellas del fútbol español. Con 22 años, el samario la rompió en segunda división y peleó con Stuani el título como máximo goleador del certamen. Lleva cuatro temporadas en el país ibérico y ya completó el proceso para obtener la doble nacionalidad.

Las alarmas se encendieron en 2019 cuando aseguró en medios que tenía cierta “molestia” con Colombia, por la convocatoria de un jugador que nunca jugaba mientras que el sí, y por ello “estoy contemplando jugar con España”.



A mediados de marzo volvió a ser cuestionado por su decisión y aclaró: “Son muchas decisiones que hay que tomar, pero al final yo soy colombiano, toda mi familia está allí y mis raíces son de allá, también como cualquier español que su sueño sería vestir la camiseta de la selección, pues a mí también me da mucha ilusión y sería un sueño vestir la camiseta de Colombia, pero yo no descarto jugar con España, sería una opción si Colombia no me llama o no me tiene en cuenta” (palabras en ‘El Transistor)’.