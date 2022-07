Jhon Ortiz sobre Copa América: ‘Colombia puede estar peleando final’

La Copa América Femenina 2022, ya está muy cerca de su pitazo inicial, que será este viernes cuando el grupo A, entre en competencia con los duelos Bolivia vs Ecuador y Colombia vs Paraguay, todos en el estadio Pascual Guerrero de Cali.



Uno de los que vive con mucha expectativa el comienzo del mismo, es el técnico del Deportivo Cali Femenino, Jhon Alber Ortiz, quien dialogó con FUTBOLRED sobre sus sensaciones y el Cali.

Profe bienvenido ¿Cómo palpita esta Copa donde hay varias de sus jugadoras?



J.O: Es motivante y satisfactorio para nosotros como cuerpo técnico, para el club como tal el tener jugadoras en selección, que le podamos aportar y lo importante que sean tenidas en cuenta, creo que eso es muy bueno y esperemos que sea un buen nivel tanto de Colombia como las demás selecciones.



¿Cómo ve a las dirigidas por Nelson Abadía?



J.O: Siempre lo hablaba acá con las muchachas que convocaba el profe, les decía que esta es una de las selecciones con mucho argumento desde los futbolístico, porque: primero terminaron la liga hace poco, vienen con ritmo de competencia. Segundo las jugadoras de experiencia que tiene ahí vienen en un muy buen nivel y sumado a ello las jóvenes. Entonces tiene una buena mixtura que si el profe sabe gestionar, me imagino que si como un gran conocedor, Colombia puede estar peleando final.



¿Qué debe hacer el equipo para llegar a la fase final y soñar con el título?



J.O: Para mi hay dos cosas muy importantes. Primero, el escenario como tal hay que saberlo aprovechar, que eso no nos vaya a jugar en contra. Segundo, que el fútbol que se tiene sea demostrado de cada una de las jugadoras, que el profe lo pueda transmitir, que ellas lo entiendan y que le den ese toque del fútbol colombiano que sabemos, el buen manejo de la pelota, pero con mucha velocidad y agresividad en el frente de ataque.



¿Cómo ve el nivel de las demás selecciones?



J.O: Diría que hay que descontar a Brasil, la super potencia de Sudamérica. Veo muy fuerte a una Argentina y a Venezuela, que a pesar de todo los inconvenientes de la Vinotinto que ha tenido, volvió a retomar su nivel y por ahí me atrevería a decir un Paraguay, Uruguay, que de pronto se metan ahí a pelear y Chile, que los últimos dos partidos que le he visto no me sorprendió mucho.



¿Cómo considera que ha sido la evolución del fútbol femenino en Colombia en el último año?



J.O: Eso ha sido muy positivo, porque lo que ha hecho estas ligas le ha dado ese toque que le faltaba en cuanto al nivel primero, vimos jugadoras jóvenes que están saliendo y con muy buen nivel, creo que los equipos se prepararon para hacer un torneo serio y lo que siempre digo, ya el fútbol femenino en Colombia no es un sueño, esto es una realidad. Falta un poco de visualizarlo o mejor difusión, eso aportaría mucho y que los entes que la regulan y dirigen, que le aporten desde la empresa privada, que salgan a gestionar, donde eso le daría el toque económico y de buen nivel que hace falta.



A parte de esa visualización ¿Qué más se debe hacer para que siga creciendo?



J.O: Hay que armar una liga larga o en su defecto dos ligas, diría que una sola con ocho o nueve meses, porque hay un tema con contratos, jugadoras extranjeras, pólizas, entonces posiblemente en eso a comparación de los hombres no sé cómo lo manejen los equipos.



Segundo, esa difusión, es vital que se haga visible, que tenga muy buena acogida de la gente, que empiece a conocer a las jugadoras, porque es por ahí donde conocen. Todo mundo distingue a Linda, pero la ven en la calle y no la alcanzan a reconocer, alguno que otro. Por último y para mi muy importante, que los equipos se comprometan a tener nóminas que den abasto, que si te llaman a Selección puedan responder.



¿Sueña con dirigir a la selección algún día?



J.O: Sí claro total, ese es mi sueño, a eso le estoy apuntando. No solo trabajo y me preparo cada día para el Deportivo Cali, pero en segundo plano y no menos importante y lo que tengo siempre en mi mente, siempre lo he dejado en manos de Dios, que solo cuando él diga y el momento que me lleve allá.



¿Se atreve a dar un pronóstico para el primer juego contra Paraguay?



J.O: Justamente te decía, porque Paraguay es uno de los equipos que vi fuertes, creo siempre en las localías, siempre y cuando se sepan gestionar. Un escenario con un centenar de personas cantando Colombia, que eso no les juegue en contra, menos mal ya tuvieron muchos partidos amistosos aquí, pero ojo con un Paraguay que trae una base de una Sub-20 que fue muy buena en el Sudamericano de Ambato en Ecuador, entonces hay que mirar en qué nivel están, pero ahí la verdad me niego, porque no sé cómo puedan llegar.



¿Fuera de la competencia observa mucho fútbol?



J.O: Si claro, veo mucho fútbol masculino, mucha Liga Premier (Inglaterra) y fútbol argentino, que me gusta por la mentalidad. Hay gente que me critican y se ríen por eso; no es desde lo futbolístico sino por la mentalidad del fútbol argentino, entonces tomo mucha cosa de ahí y fútbol en general.



¿Qué significa para usted el fútbol?



J.O: La pasión con la que algún día me imaginé y soñé, se lo planteé a Dios cuando era joven y jugaba en la escuela Carlos Sarmiento, se lo puse en manos, jugué fútbol profesional y ahora es lo que me mueve aparte de ser mi empleo.



Hablando del Cali, ya después de varios días desde la final ¿Cuál fue el balance que hicieron?



J.O: Nosotros ya dimos la vuelta a la página. Segundo, ya estamos en fase de readaptación donde llevamos dos semanas, lo que viene es Copa Libertadores, estamos mirando refuerzos y creo que el aporte que le estamos haciendo a las diferentes selecciones Colombia me tiene tranquilo, porque van a llegar con ritmo de competencia.



Mentalmente el equipo supo diferencia esa parte de no haber conseguido el título, pero también tuvimos claro y con un concepto tranquilo de que competimos, pusimos al América en algún momento de ese segundo tiempo en situaciones difíciles, donde creo que casi todo fue de nosotros, pero como te digo, vuelta a la página, retomar y ahora lo que viene de Copa.



Y para cerrar, ya llegó Vanessa Córdoba ¿Se esperan más refuerzos y cómo será la preparación del equipo para lo que viene?



J.O: Estamos buscando a una defensora central, lateral izquierdo ya estamos gestionando una y dos delanteras, que ya estamos en conversaciones; esas son las posiciones básicas que estamos buscando. Vamos a participar en la Liga II, que ojalá se pueda dar, porque ya vi mucho equipo que se está bajando del bus. Hay que mirar qué equipos pueden estar en la liga y vamos a participar si logra salir el torneo.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15