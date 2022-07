‘Espero que ganemos por tres goles de diferencia’: Colombia, sin miedo

Todos los preparativos están listos para que comience a rodar el balón en la Copa América Femenina 2022, que se realizará en Colombia y que tendrá a Cali como una de sus principales sedes.



Sobre la organización y demás, el secretario del Deporte y la Recreación de Cali, Carlos Diago, como parte del Comité Articulador del torneo, habló con FUTBOLRED sobre todo los pormenores de la competencia de selecciones más importante del continente en el fútbol femenino.

Secretario bienvenido, ¿Cómo se ha preparado Cali para esta Copa América?



C.D: Bueno, ya se vive un ambiente de fiesta. Administrativamente estamos listos, desde la Secretaría del Deporte se viene trabajando con la Federación, Conmebol; el Pascual Guerrero está en óptimas condiciones. La invitación a todos a que asistamos masivamente y apoyemos a la Selección Colombia Femenina y en particular a todo el fútbol femenino del continente.



¿Cómo ha sido ese trabajo conjunto con la organización?



C.D: Ya veníamos trabajando desde hace dos años con la Copa América masculina que se iba a realizar en Cali, como una de las subsedes, o sea que ya hay una articulación. El Pascual Guerrero ya había tenido las adecuaciones requeridas por parte de la Conmebol y esperamos ya los primeros encuentros que serán este 8 de julio.



¿Desde la institucionalidad se prepara algo especial para el torneo?



C.D: Sí, nosotros hemos venido creando uno comités articuladores de seguridad, salud, el deportivo, ornato, movilidad para poder tener un gran desarrollo de esta competición tan importante en el continente, como es la Copa América de Fútbol.



¿Qué representa para usted ser uno de los partícipes en la organización del evento, además como parte del Comité Articulador de la Copa?



C.D: Muy contento, creo que poder comenzar a brindar estos espacios de participación con la mujer en el deporte, ya que ellas han sido las que más nos han dado satisfacción y alegrías. De las 5 medallas olímpicas que tiene Colombia, 4 son de mujeres y la primera fue con María Isabel Urrutia. Creo que es un espacio que se han ganado, se merecen y además, Colombia a nivel de Sudamérica es el segundo equipo más importante en el ranking después de Brasil. Tenemos una gran expectativa que Colombia esté en la final y con el poder de Dios sean campeonas.



¿Desde los deportivo cómo ve a Selección Colombia?



C.D: Tenemos unas grandes jugadoras, la selección en todas sus categorías pudo estar clasificada a todos los mundiales, yo sé que este no será la excepción, esperamos que se cierre este año de la selección con un título y que pueda ser esta Copa América, poder ratificar el fútbol femenino que ha tenido grandes éxitos. En la Copa Libertadores en los últimos años hemos llegado a la final y más Santiago de Cali, que ha sido la ciudad que ha respaldado 100% el fútbol femenino con sus dos equipos, la selección y esperamos el próximo año se pueda desarrollar la Libertadores.



¿Se atreve a dar un pronóstico para el juego del viernes entren Colombia y Paraguay?



C.D: Espero y aspiro que ganemos alrededor por tres goles de diferencia mínimo.



Cali cada vez se consolida más como la casa de la selección femenina ¿A qué se debe esto?



C.D: A que el señor alcalde y la alcaldía de Santiago de Cali, han visto la oportunidad de poder respaldar a la mujer en el deporte, Cali es una ciudad muy deportiva, que vive el deporte y que aparte se vienen unos desarrollos deportivos desde las comunas con los clubes de mujeres de fútbol y creo que eso se ratifica día a día. Acabamos de iniciar este año la Liga de Fútbol Femenina que va por comunas, cada comuna tendrá su equipo y eso serán los semilleros para poder nutrir los equipos del Valle del Cauca a nivel profesional.



¿Cómo va la venta de boletería en el Pascual Guerrero?



C.D: Estuvimos hablando el domingo 3 de julio con la Conmebol y me dicen que desde la semana anterior se comenzó a mover la boletería, están contentos y esperamos que haya un lleno total en estos partidos.



¿Cuándo empezó a desempeñarse en lo público, pensó visualizar a Cali en el deporte como lo ha hecho hoy en día?



C.D: Creo que cada día que uno se esfuerza, trabaja y hace las cosas con pasión, Dios lo encarga a uno de irle dando o mostrándole el camino; muy contento de poder ser parte y colocar mi grano de arena para poder seguir posicionando a nuestra ciudad, como la ciudad deportiva y más importante hoy por hoy de Colombia a nivel deportivo y de las más importantes a nivel del mundo.



Hemos sido referentes en estos dos últimos años y medio, como la ciudad de Latinoamérica que más eventos ha hecho y los más importantes en el continente, pese a la pandemia, como los Panamericanos Junior y la Liga Profesional de Baloncesto, que después de la NBA fue la segunda liga en el mundo con sistema burbuja, que se realizó en Santiago de Cali.



Para terminar ¿Cómo va el proceso para que Cali sea sede de la Copa Libertadores Femenina del 2023?



C.D: Ya se hizo la solicitud, ya la Federación Colombiana de Fútbol hizo la solicitud a la Conmebol, esperamos que terminado la Copa América podamos tener el visto bueno de la Conmebol, creo que todo va a depender también en gran parte del desarrollo que tenga la Copa América en Cali. Como va a ser un total éxito, creo que no habrá ningún problema para que el próximo año, Cali sea la sede de la Copa Libertadores y seguir ratificando que somos la ciudad de Sudamérica del fútbol femenino.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15