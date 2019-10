James y Falcao, referentes de Selección, no vuelven: ¿por qué no?

Carlos Queiroz entregó en las últimas horas una lista con 24 nombres de jugadores que harán parte de la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Hile en España (12 de octubre) y Argelia en Francia (15).

Y entre los llamados, de nuevo brillaron por su ausencia James y Falcao, los capitanes, los referentes, las figuras con las que todos los convocados quieren coincidir en una concentración.



¿Por qué no están? Se dice que ambos habrían acordado, igual que en el pasado llamado contra Brasil y Venezuela, que no estarían porque tienen otras prioridades en sus clubes. Y en ese momento se entendió.



James tenía una lesión en el soleo, la lesión crónica que lo afecta hace ya varias temporadas, y que en esta última ocasión le dio 10 días de inactividad competitiva. Además, se entendía que quisiera concentrarse en su recuperación, que el equipo necesitaba de toda la ayuda que él ofreció con éxito frente a Levante y Sevilla y en menor proporción PSG y que tras la experiencia de la Copa América de Brasil (eliminación en cuartos de final) quería tomarse tiempo para afianzarse y transformar su relación con Zidane.



En el caso de Falcao, para el momento de la pasada convocatoria ni siquiera se había puesto a órdenes del Galatasaray, estaba en medio de una negociación para salir del Mónaco que llegó a complicarse un poco y tenía la urgencia de resolver su futuro, más allá de sumarse un viaje a Estados Unidos para no llegar a disputar partidos completos.





¿Con qué argumentos no vuelven ahora?

Pasó el tiempo, poco más de un mes, y el técnico Carlos Queiroz logró tener partidos en Europa, donde los viajes de sus jugadores se limitan considerablemente. En este punto, el desgaste de los desplazamientos deja de ser una excusa válida.



Además es contra un rival como Chile, que es muy exigente y fue el último verdugo en Copa América, y Argelia, un africano que obliga a plantear alternativas nuevas, lo que exige tener al equipo que va a competir, no a un equipo B.



Existe una posibilidad de que James tenga un problema físico, un golpe en el peroné, según informó el diario Marca de España. Pero otras versiones aseguran que no está inhabilitado, que se quedó fuera de la lista de Champions por decisión técnica y que su ausencia obedecería a un acuerdo que tiene con el DT Queiroz para no acudir a las citaciones para amistosos este año.



¿Cuál es el argumento para no tenerlo, si se sabe que una vez se ponga la camiseta tricolor será titular sí o sí? ¿No habría que ensayar al equipo de verdad y sumarle las alternativas que quiere probar el DT con sus 24 convocados para hacer más reales las situaciones que aparecerán en Copa América 2020 o Eliminatoria a Catar 2022? Dudas sin respuestas. Lo último que dijo James en sus redes fue una foto en su casa que no da ninguna luz.





James Rodríguez Foto: Tomado de Instagram @jamesrodriguez10

El caso de Falcao es igual de confuso. Se sabe que llegó 'entre algodones' al último clásico contra Fenerbahce, en el que no tuvo mucho protagonismo, pero contra PSG jugó todo el partido, dispuso de una única opción de gol y sirvió una asistencia que su limitado equipo desaprovechó y terminó sin señal alguna de estar inhabilitado.



De hecho, al ser consultado por al convocatoria de la Selección, se limitó a decir: "Estos dos partidos son importantes para crecer como selección". Ni una palabra sobre su ausencia en la lista.



El técnico Carlos Queiroz ofrecerá en España, el próximo 8 de octubre, una rueda de prensa para hablar de una convocatoria con ausencias polémicas, que empiezan nada menos que por los capitanes. Se esperan respuestas satisfactorias a tanta incertidumbre...