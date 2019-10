Regresos y 'palos': las novedades en nueva convocatoria de Queiroz

El regreso de Camilo Vargas, Johan Mojica y Alfredo Morelos, así como el primer llamado a la absoluta de Luis Sinisterra y Andrés Ibargüen son las principales novedades en la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos contra Chile (12 de octubre) y Argelia (15 de octubre) en España y en Francia, respectivamente.

El portero Vargas, de gran momento en el Atlas de México regresa a la convocatoria y ocupará el lugar de Álvaro Montero, portero del Tolima, quien acaba de conocer la suspensión provisional por dopaje en la Liga Colombiana.



En la lista de defensores aparece el nombre de Johan Mojica, del Girona de España, quien estuvo en el pasado mundial en Rusia, pero que tras la lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda que sufrió en agosto del año pasado estuvo fuera de las canchas durante siete meses.



Uno de los que tendrá su primera experiencia en selección absoluta es Andrés Felipe Ibargüen, del América de México, quien sorprendió pues no estaba en la lista de preseleccionados que anunció la Federación la semana pasada. "Ibargüen que también estaba lesionado y no estaba en la lista de standby para esta convocatoria, pero gracias a Dios se ha recuperado bien. Ha empezado a jugar y es una decisión que me viene muy bien, porque lo estaba esperando hace un par de meses", dijo Queiroz en el video publicado por la Federación Colombiana de Fútbol.



Entre los delanteros Queiroz incluyó al juvenil Luis Sinisterra, del Feyenoord, quien estuvo con la Selección Sub-20 en el pasado Mundial de Polonia y quien ahora tendrá su primer contacto con la selección de mayores.



Regresa a la selección el delantero del Rangers de Escocia, Alfredo José Morelos, quien había sido convocado por Queiroz para los amistosos contra Japón y Corea, en marzo pasado. El delantero de 23 años lleva 13 goles en la temporada con el equipo de Steven Gerrard.



"Me encantaría destacar dos puntos en la convocatoria: más del 75 por ciento de los jugadores de la convocatoria están en el grupo base que empezamos a trabajar desde el final de la Copa América, un grupo de jugadores que hace parte de mis planes del futuro del equipo nacional", destacó Queiroz.