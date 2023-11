Sao Paulo no dio buenas noticias sobre James: crece duda en Colombia

A pocos días de que se dé inicio a las fechas 5 y 6 de Eliminatorias, en la Selección Colombia hay expectativa sobre la situación actual de James Rodríguez, quien sufrió una lesión muscular en Sao Paulo y su presencia es duda.



Antes del compromiso de Sao Paulo contra Santos, el club dio el parte médico de James y confirmó molestias en el aductor izquierdo, pero no estaba totalmente descartado para el juego de este domingo 12 de noviembre.



Sin embargo, James no se habría recuperado y el técnico Dorival Junior decidió no convocarlo para el clásico contra Santos.



En la alineación titular de Sao Paulo contra Santos, el volante no apareció ni en los emergentes, así que se confirmó que no se ha recuperado totalmente de su molestia física.



O Tricolor está escalado!



⚽️ Santos x São Paulo

🏟 Vila Belmiro

📍 Santos (SP)

⏰ 18h30

🏆 Brasileirão (34ª rodada)



📺 Premiere

🎙 SPFC Play#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/nvmY2uwgWg — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 12, 2023



Hay que recordar, que James también estuvo ausente en el juego contra Bragantino, aunque esa se derivó a una gastroenteritis que tuvo entre semana.



Por ahora, no se sabe cuánto tiempo de incapacidad tiene James Rodríguez y la Selección Colombia aún no se ha pronunciado al respecto, así que habrá que esperar a que se una a concentración para ser valorado por el cuerpo médico y Néstor Lorenzo pueda determinar si llega para el duelo contra Brasil, el próximo jueves 16 de noviembre en Barranquilla.