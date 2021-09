‘James Rodríguez tiene que bajarse del pedestal’: Jorge Bermúdez

Muchos esperan que en la próxima convocatoria de la Selección Colombia aparezca James Rodríguez, quien parece haber arreglado sus diferencias con Reinaldo Rueda y que, por estos días, está arreglando su salida del Everton para fichar posiblemente con Al-Rayyan de Catar.



Sin embargo, para Jorge Bermúdez, periodista de ‘ESPN’, el mediocampista, goleador del Mundial 2014 con la Selección, deberá cambiar su actitud y mostrar humildad, pues sus palabras en redes sociales pudieron sentirse como prepotentes.



Bermúdez no está de acuerdo con algunas declaraciones de Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, que exigió excusas públicas de James antes de volver a la Selección. Eso sí, lanzó su opinión y su crítica.



“Lo que James tiene que cambiar es su actitud, tiene que bajarse del pedestal, que ya no es en ‘number one’ (número uno) de la Selección, que no es imprescindible en la Selección, y que es uno más, que puede estar o no puede estar”, dijo el periodista.



“Que diga lo que él quiera, lo importante es que cambie su comportamiento”, insistió Bermúdez sobre James Rodríguez.