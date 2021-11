James volvió a Selección y se podría perder un partido de Eliminatoria

James Rodríguez regresará a la Selección Colombia y tendrá su primer cara a cara con Reinaldo Rueda, para luego preparar los partidos de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022, visitando a Brasil el 11 de noviembre y siendo local contra Paraguay, el 16.



Con varios minutos de competencia en Al-Rayyan, de Catar, James salió golpeado, castigado y expulsado de su más reciente partido, contra Al-Arabi en la Qatar Stars League, y está a la espera de conocer la sanción en la exótica liga.



El ‘10’ está motivado por jugar con la Selección y entrar en el proyecto de Reinaldo Rueda, pues no estaba con Colombia desde 2020 y aquella dolorosa derrota 6-1 con Ecuador el 17 de noviembre de 2020…hace casi un año.



Sin embargo, hay preocupación al interior de la Selección, así como del mismo jugador, por el riesgo que corre de perderse uno de los dos partidos que se avecinan: James Rodríguez podría no jugar contra Paraguay en Barranquilla, ¡ojo!



Si bien el ’10’ está disponible para jugar contra Brasil, es crucial tenerlo contra los guaraníes, pues son tres puntos obligados si se quieren mantener las aspiraciones de clasificar al próximo Mundial. Y más allá de la importancia del volante, hay situaciones que podrían acarrear malas noticias.



¿Por qué James Rodríguez no estaría contra Paraguay? A pesar de llevar prácticamente un año sin jugar con la Selección Colombia, y de no actuar desde la fecha 4 de las Eliminatorias, James no puede equivocarse en esta doble jornada de clasificatorias, las últimas de 2021.



El pasado 13 de octubre, en Santiago de Chile, James jugó los 90 minutos en el empate 2-2 de los cafeteros contra los australes. En ese partido, Rodríguez recibió tarjeta amarilla y desde ese momento arrastra el riesgo de ser suspendido automáticamente en caso de ser nuevamente amonestado.



Es así que James podría perderse el partido con Paraguay, si llega a ver la tarjeta amarilla contra Brasil. ¿Lo cuidarán contra la ‘verdeamarela’? La respuesta la tiene Reinaldo Rueda.