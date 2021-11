James Rodríguez ¿La solución a la falta de creación y gol en Colombia?

La Selección Colombia ha tenido problemas en el frente de ataque en los partidos recientes de Eliminatorias. Son tres duelos al hilo en los que el poder goleador no aparece, pese a tener jugadores con mucha potencia y velocidad, además de ser fundamentales en sus respectivos equipos.



Muchos ensayos, teniendo jugadores por bandas para buscar alternativas, pero todo recayó en la ausencia de un volante que aportara juego para que los delanteros no estuvieran en el rol desgastante de salir a buscar la pelota a la zona de creación, más cuando algunos jugadores no se integraban al circuito, como pasó en los duelos anteriores donde la labor de los jugadores de área fue más de sacrificio que de ser los referentes para el gol.



El retorno de James Rodríguez parece ser una buena alternativa, más allá del posicionamiento que le dé en la cancha Reinaldo, si lo incluye en el onceno. Pues el cucuteño se ha destacado en la triciolor, teniendo gran movilidad por la zona de gestación, además, el gol es una de sus cualidades.

Como mediapunta o volante retrasado, James puede entrar a aportar esa necesidad en la que Colombia entró: generar y poner mano a mano a los delanteros de cara al arco rival. Goles que han hecho falta, pese a tener a Zapata y Borja, los dos más destacados.



El nivel en el que llega puede preocupar, pues lo mostrado en Catar como liga no ha sido lo mejor. Pero el volante lo tiene claro, en Colombia la intención es distinta y está a otro ritmo. Con minutos encima, pese a los golpes recibidos con Al-Rayyan, la carta de James en la tricolor sentará bien, siempre y cuando el estratega lo disponga en cancha.



James de regreso no es lo único que celebra Rueda, Borja, quien ya se recuperó de su molestia en el tobillo, es uno de los llamados a ser inicialista. La movilidad del atacante y los pases del volante pueden ser una buena combinación en el frente de ataque, para retornar al camino del gol en las Eliminatorias.