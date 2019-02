Prográmese para los dos amistosos de Colombia: Hora y fecha definida

La Federación Colombiana de Fútbol finalmente confirmó los dos partidos amistosos para la próxima fecha Fifa. Japón y Corea del Sur serán los próximos rivales de la Tricolor y que además será el debut de Carlos Queiroz como técnico de la Selección.

El primer juego será contra Japón, el 22 de marzo, a las 5:20 a.m. (hora colombiana), mientras que el enfrentamiento contra los surcoreanos será a las 6:00 a.m. el 26 de marzo.

Esta será la primera vez que Carlos Queiroz actúe como el técnico de la Selección Colombia y el plazo máximo para presentar los convocados ante los clubes para estos partido será el viernes 8 de marzo.

Japón vs. Colombia

Yokohama (22 de marzo)

5:20 a.m. (Hora colombiana)

Estadio Nissan



Corea vs. Colombia

Seúl (26 de marzo)

6:00 a.m. (Hora colombiana)

Seoul World Cup Stadium