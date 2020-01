Por los Olímpicos: así le ha ido a Colombia debutando contra Argentina

Este sábado se enfrentaran Colombia y Argentina en el primer partido del Preolímpico 2020, para iniciar el camino hacía los Juegos Olímpicos de Tokio. Han sido pocas las veces estas dos selecciones en el debut de un torneo que da cupos a la máxima competencia.

El equipo de Arturo Reyes intentará desequilibrar el historial, pues solo se ha jugado en dos ocasiones, con dos victorias para cada equipo. Sin embargo, esta será la primera vez que el equipo tricolor jugará en un debut contra la albiceleste oficiando como local del torneo.



Cabe aclarar que el torneo Preolímpico no se jugó desde 2004 hasta el 2020, que se jugará en tierras colombianas. No obstante, los cupos a los olímpicos se definieron por medio del Suramericano sub 20.



Así han sido los encuentros de Colombia y Argentina debutando:

1964 (Perú): en aquella ocasión Argentina ganó 2 - 0 a la Selección Colombia. Al final del torneo, los gauchos terminaron campeones al final del certamen, logrando el cupo a los Juegos Olímpicos, mientras que los cafeteros terminaron en el cuarto lugar.



2007: (Paraguay): Colombia le ganó 2 - 1 a Argentina en la segunda fecha del grupo A, gracias a que los cafeteros descansaran en la primera jornada. La selección albiceleste terminó segunda del torneo, logrando un cupo para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, mientras que la tricolor quedó en el último lugar de la fase final.