¿Colombia no necesita cambios? 'Nada diferente, solo marcar goles'

"Sabemos que hay que sumar de a tres para seguir en la pelea, estamos enfocados en lograr los tres puntos el jueves en un partido complicado, vamos a tratar de seguir ahí, dando un pasito para poder llegar a Catar". Firma Harold Preciado.



Aunque puede ser también la declaración de cualquier de los 28 convocados, que lo diga un delantero, uno de los llamados a hacer diferencia contra Bolivia este jueves en Barranquilla (6:30 p.m.), sí que es importante.



Delanteros en racha



Uno como jugador siempre quiere ser titular, si se me da la oportunidad espero dar lo mejor y si no, estar el 200 por ciento apoyando a mis compañeros. Dios quiera que se me de la oportunidad y marcar el primer gol con la Selección, lo que anhelo y he soñado siempre.



Los delanteros somos de rachas, los convocados están pasando por buen momento, esperamos que eso que estamos en los clubes lo pdoamos repetir en la selección



¿Qué hay que hacer diferente?



Nada diferente, solo marcar los goles que son los que definen partidos, antes no hubo suerte a la hora de concretarlas, ojalá las opciones que tengamos las podamos convertir.



Su mejor versión



Extremo o como 9 me siento cómodo, hoy juego ahí pero en las dos posiciones me siento cómodo si el profe me quiere ubicar en esa posición, tendré la mejor disponibilidad.



Presión por no depender de sí mismo



Mentalmente estamos fuertes, esto es fútbol, cada día hay revancha y contra Bolivia tenemos un partido en el que ojalá podamos marcar. Sabemos que jugamos una final para pensar en Catar, sabemos que no es fácil, hay que tener fe y confiando en Dios lo lograremos, pero lo primero es pensar en Bolivia.



El rival



Todos los jugadores sabemos que contra Bolivia jugamos una final, los tres puntos son clave para seguir en la pelea, estamos enfocados para dar otro paso.



James y Juanfer Quintero, ¿titulares?



Todos sabemos que son jugadores excelentes, nuestros cracks, pero al que le toque sé que siempre lo hará de la mejor manera para ganar. Todos estamos pasando por buen momento en nuestros clubes y esperamos demostrarlo en nuestra selección.