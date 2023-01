Puerta soñó con gol antológico en Colombia: ‘Nunca se me va olvidar’

La Selección Colombia empató contra Brasil 1-1 en la tercera jornada del Sudamericano Sub-20 y tuvo que aplazar su clasificación al hexagonal final, pero ahora deberán ir con la obligación de ir por tres puntos contra Argentina.



Sin duda, el jugador más relevante que tuvo Colombia en el duelo contra los brasileños fue el volante Gustavo Puerta, quien marcó un golazo que ilusionó a la tricolor con la clasificación, debido a que jugó un buen partido, pero le faltó más contundencia en definición.



Con respecto a su gol y rendimiento, Gustavo Puerta habló del comportamiento contra Brasil y salió motivado del estadio Pascual Guerrero, pasando la página y visualizando el partido contra Argentina.



Partido contra Brasil: “Fue un partido muy duro, con una selección muy buena que sabe proponer, pero ahora lo que queda es recuperarnos. Como mis compañeros, como yo tuvimos plena confianza, la seguridad y personalidad para afrontar un partido como el que jugamos y a pesar del buen trabajo no se nos dio la victoria”.



Un gol que enmarcará: “Sí claro, lo he practicado y si le preguntas a cualquier jugador, siempre se sueña con hacer un gol de estos contra un rival importante. Es un momento que nunca se me va a olvidar y espero seguir haciendo muchos más”.



Clasificación contra Argentina: “El equipo anímicamente está muy bien y cada uno estamos enfocados en lo que queremos que es lograr la clasificación. Vamos a jugarnos una final”.



Hay que recordar que Gustavo Puerta será la principal baja de Colombia contra Argentina, debido a que acumuló dos tarjetas amarillas y deberá pagar fecha de sanción y su reemplazo aún no está definido, pero su ausencia podría pesar de cara al partido decisivo contra la Albiceleste.