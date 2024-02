Colombia dominó a Puerto Rico y clasificó en Copa Oro Femenina

La Selección Colombia femenina llegó con la obligación de sumar tres puntos contra una complicada Puerto Rico y aunque las centroamericanas dieron la pelea, la ofensiva de las cafeteras en el estadio Snapdragon fue contundente.



Al final, el seleccionado colombiano ganó 2-0 de la mano de Catalina Usme y Linda Caicedo, quienes fueron las goleadoras para que el equipo lograra uno de los dos lugares del grupo B de la Copa Oro Femenina.





Colombia fue la que dominó de principio a fin y en el minuto 15 se juntó todo el talento, pues Linda Caicedo jugó con Manuela Vengas, quien centró al área, recibió Pavi y asistió a la histórica Catalina Usme, quien sacó un fuerte remate frente a la arquera Sydney Martínez, quien nada pudo hacer para el primero.



A partir de allí, las dirigidas por Ángelo Marsiglia dominaron el encuentro y continuaron con la posesión, permitiéndole llegar con bastante peligro, donde Linda Caicedo y Vanegas fueron las que tuvieron oportunidades para aumentar el marcador.



Sin embargo, Puerto Rico quiso resistirse y aguantó la mínima diferencia hasta final del primer tiempo, aunque por poco logra el empate a través de un tiro libre de Nickolette Driesse, quien sacó figura a Natalia Giraldo.



En el complemento Colombia buscaba aumentar su ventaja y salieron decididas a anotar ese segundo gol, siendo Jorelyn Carabalí una de las que intentó desde media distancia, pero la portera de Puerto Rico salvó al tiro de esquina.



La dinámica no cambió para Colombia, quien en 53 minutos consiguió el segundo a través de su estrella Linda Caicedo, quien supo aprovechar su velocidad por el costado izquierdo, eludió a las defensoras y de frente a la portera Sydney Martínez definió para el 2-0.



Tras ese gol, Colombia terminó de sellar la clasificación y Marsiglia empezó a mover el banquillo y sacó a figuras como Catalina Usme, Linda Caicedo, Carolina Arias y Marcela Restrepo, para darle minutos a Lady Andrade, María Camila Reyes y Mónica Ramos.



Esos movimientos hicieron que Colombia tuviera un nuevo aire, pero eso no evitó que continuaran las acciones peligrosas, pues Ilana Izquierdo fue una de las que también probó a la portera de Puerto Rico, quien respondió bien ante la exigencia.



Los últimos minutos fueron más parejos y Colombia decidió apostarle al contragolpe, mientras que Puerto Rico tuvo una mejor transición de defensa a ataque, pero no consiguió al menos el descuento.



Finalmente, Colombia terminó ganando 2-0 y sin mucho sufrimiento llegó a seis puntos en el grupo B de la Copa Oro Femenina, logrando así acceder a los cuartos de final de la competencia.

