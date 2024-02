Colombia va por la clasificación en Copa Oro frente a Puerto Rico

La Selección Colombia femenina vuelve a la acción después de su derrota 1-0 contra Brasil y en la última fecha del grupo B, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia buscará una victoria que las deje con la segunda posición.





El reto para las colombianas será Puerto Rico, que sobre el papel parece un rival ganable, pero esta Selección eliminó a Panamá y a Brasil las complicó en la primera jornada.



Las puertorriqueñas intentarán vencer a Colombia y dar el batacazo, así que desde el inicio las cafeteras esperan imponer condiciones desde el pitazo si quieren continuar luchando por este trofeo internacional.



Para esta tercera jornada, la Selección Colombia femenina ocupa el segundo lugar con 3 puntos, empatada con Puerto Rico que está en la tercera posición, así que una victoria de cualquier equipo, le daría el segundo cupo a la fase final.





Sin embargo, el que no pase en segundo lugar de este grupo, tendrá que pelear para quedar entre los dos mejores terceros del certamen para poder continuar.



Se espera que Colombia no cuente con muchos cambios en la nómina titular y se mantengan las mismas que han venido jugando regularmente, siendo encabezada por Linda Caicedo, Catalina Usme, Daniela Montoya entre otras figuras.



Alineación probable Colombia:

Natalia Giraldo; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Daniela Montoya, Marcela Restrepo, Ilana Izquierdo, Linda Caicedo y Catalina Usme.



Colombia vs Puerto Rico

Día: martes 27 de febrero

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN / Star +