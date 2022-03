¿Cómo explotar a Díaz? 'Buscarlo y no encerrarlo, dejarlo mano a mano'

Poco a poco se ha ido completando en Barranquilla la lista de 28 convocados para los duelos de este jueves (6:30 p.m.) contra Bolivia y el próximo 29 de marzo, contra Venezuela. Si no se ganan no hay cuenta que valga en el tortuoso camino de las Eliminatorias a Catar.

Uno de los que vuelve es Frank Fabra, quien curiosamente juega por el sector del hombre más influyente de Colombia hoy día: Luis Fernando Díaz. ¿Cómo aprovecharlo? Estas son sus claves:



El regreso

Llevaba casi dos o tres años sin poder hacer pretemporada por distintas razones, esta vez la hice completa y me siento mucho mejor, he tenido buenas actuaciones, aportando a mi equipo, muy contento de estar acá de nuevo y compartir con mis compañeros para sacar la mayor cantidad de puntos y lograr el objetivo.



A la distancia

Se hizo difícil pero decía a los compañeros en Boca siempre apoyando, dando la mejor energía y esperando lo mejor para la selección, desde donde tocara, convocado o no siempre haciendo fuerza



El Mundial esquivo

No pienso en no estar en el Mundial, tengo fe que lo vamos a lograr hasta último momento, llegué con las mejores energías, incluso desde que llamaron pensando que va a pasar, si lo pienso así será, pensemos todos que así será.



Herramientas

Están las herramientas los jugadores, que pasan por buenos momentos en los clubes y están acá. Confiar en los compañeros, en el trabajo que hacen y que estos dos partidos vamos a dar todo lo que tenemos por los seis puntos y esperar que se den las cosas



Cuentas

Primero ganar nosotros, lo primero ganar el partido contra Bolivia y pensar en Venezuela, tenemos la fortuna de jugar de local, ir por lo nuestro que es ganar



¿Cómo aprovechar a Díaz?

Hay que darle confianza, aprovechar su velocidad en el mano mano, buscarlo y no encerrarlo, dejarle mas espacio. Me pasa con Villa en Boca, hay que tratar de dejarlo mano mano con el otro lateral, darle las pelotas que sean necesarias porque en esas jugadas que él sabe hacer puede cambiar el partido y hacer diferencia



¿Qué esperar de Barranquilla?

La gente que nos va a acompañar estará acompañando, alentando, tenemos que tomar la confianza, está en nosotros que la gente empiece a palpitar con nosotros y sea todo de la mejor manera.