Colombia y los récords que logró tras golear a Panamá en Copa Oro

La Selección Colombia femenina sigue haciendo historia a nivel mundial y el debut de Copa Oro contra Panamá no pudo ser mucho mejor, pues ante la goleada 6-0, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia superó todas las expectativas.

Todas las futbolistas brillaron, desde las experimentadas Catalina Usme, Linda Caicedo, Manuela Vanegas y hasta la revelación Manuela Pavi, quien tuvo un regreso más que destacado al anotar doblete.



De principio a fin dominó el seleccionado cafetero y la efectivad fue impresionante, pues no dejaron muchas opciones a Panamá, quienes no encontraron cómo evitar esa escandalosa caída.



Sin embargo, Colombia no sólo se quedó con una goleada, sino que terminó marcando récords como equipo y consiguieron marcas que hace mucho tiempo no habían conseguido.



Referenciando el primer tiempo, las colombianas lograron contra Panamá su registro de remates más alto con 20 (9 al arco) y mantuvieron una posesión del 72%, algo que no conseguían desde el 2018.



De igual manera, haber anotado seis goles también fue histórico, pues, eso no pasaba desde la Copa América Femenina del 2018. En aquella ocasión las colombianas derrotaron 7-0 y es de los cinco resultados más abultados que ha logrado conseguir a lo largo de su historia.



Top de goleadas históricas de Selección Colombia femenina:



21.02.2024: Colombia 6-0 Panamá (Copa Oro W)

04.04.2018: Colombia 7-0 Panamá (Copa América)

21.11.2014: Colombia 7-0 Trinidad y Tobago (Centroamericanos)

13.11.2010: Colombia 8-0 Uruguay (Copa América)

11.04.2003: Colombia 8-0 Venezuela (Copa América)