Elizabeth Carabalí: ‘Se deja en alto el fútbol femenino en Colombia’

El fútbol femenino viene dando grandes éxitos en el entorno colombiano, a nivel de clubes y Selecciones. De esta forma, no solo se le da crecimiento al deporte en esta rama, sino la visibilidad necesaria, para romper paradigmas en la sociedad.



Elizabeth Carabalí es uno de los nuevos talentos que vienen surgiendo de las canteras colombianas. La defensora se define con un estilo para imponer respeto en esa zona, pero, con gusto de darle buen manejo a la pelota.



La formación sigue, pues el aprender junto a Catalina Usme, en esa recordada Liga del 2019, de la cual hizo parte para festejar la estrella con América, continúa. En charla con FUTBOLRED, habló acerca de la responsabilidad de vestir la tricolor.



Inicios en el fútbol: yo inicié jugando con el equipo de un primo, donde solo eran hombres. Estábamos en torneos. Había momentos donde no podía estar porque no permitían la competencia con mujeres. Una vez jugamos con Atlas, se creó el contacto con Caro Pineda, por parte de mi primo. Empecé a entrenar con ellas, luego otros dos años con hombres y después solo con el equipo femenino.



Sigo allí, nos dicen que hay que marcar la diferencia. Tratan de educarnos, mejorarnos como personas y apuntándole al fortalecimiento profesional. Nos han enseñado muchas cosas y puede ser como una cantera, donde muchos clubes profesionales pueden mirar las bases, para contratar y tomar jugadoras.



Siempre se enfocaron en que el jugador de Atlas debía marcar la diferencia. La mentalidad de quienes han pasado por allí marcan diferencia. Hemos visto un crecimiento grande y desde años anteriores.



Procesos de Selección Colombia: he tenido la oportunidad de hacer todos los procesos de la Selección, hasta el microciclo de mayores. Es la emoción de representar el país es Sudamericanos, fui al Mundial y es en ese momento donde uno dice no se estaba tan lejos del futbol competitivo. En la Sub 17 trabajamos mucho la parte física y técnica. Era demostrarnos para hacer grandes cosas, que la jugadora colombiana era distinta a las demás, solo faltaba era trabajo.



Desde esa categoría trabajamos específicamente en eso. En la Sub 20 implementamos la idea de juego, como enfrentar a los rivales si era a jugar mano a mano o variedades de juego. Con los complementos anteriores, es bueno tener claro el cómo jugar, como se sale y cómo se llega. En la de Mayores con todo el proceso, debe llegar a competir, más que el fútbol femenino está creciendo. Hay que estar preparadas para todo, desde muchos aspectos.



Nos damos cuenta que las jugadoras dejan la ‘vara’ muy alta, es bueno porque eso nos exige para dejar el nombre en alto de Colombia.



Opciones para llegar al Mundial del 2023: siendo sincera, no lo creo. No es porque no confíe y no tenga claro eso. Entiendo que en este momento hay más jugadoras en ese proceso de la de Mayores. Yo acabé de salir de la Sub 20, sé que hay un proceso y jugadoras esperando estar en la lista. Si se meda, la aprovecharé. En este momento hay muchas jugadoras. Las que están en este momento pueden hacerlo perfectamente.

Debo seguir sumando, competir, jugar fuera del país y es algo vital para la experiencia y más en la de Mayores.



Objetivos a corto, mediano y largo plazo: espero terminar el año compitiendo, ya sea en Colombia o fuera del país. El otro año la meta es jugar fuera del país, consolidarme en un buen equipo, tener continuidad y sumar minutos. Lo ideal es figurar. A largo plazo es llegar y mantenerme en la Selección, tener la opción de ver y vivir otro tipo de cosas en el exterior.

En lo personal, me gustaría hacer y terminar una carrera. Dedicarme en un futuro a eso, a lo que pueda estudiar. Espero estudiar administración o gestión deportiva, me apasiona mucho.



Referentes en el fútbol: es una referente dentro y fuera de la cancha, Manuela Vanegas. Tiene mucha humildad, es una líder dentro de la cancha, compartí con ella. Es una persona que cada día se le aprende algo nuevo, son cosas que sirven a futuro. Me gusta Sergio Ramos, Hummels, los tengo como referentes. A Ramos lo veo por su forma de entrenar y de vivir los partidos.



Veo a Wilmar Barrios como un crack, hace un trabajo silencioso y en la Selección. Espero en algún momento hablar con él, pedirle consejos y preguntarle sobre la posición y cómo mejorar.