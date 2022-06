Colombia: balance negativo con mucho que trabajar para Copa América

Faltan solo nueve días para que Colombia como país se vista de fiesta con el inicio de la Copa América 2022. Cali, Armenia y Bucaramanga serán las anfitrionas que acogerán a diez selecciones sudamericanas en busca de diversas plazas para competencias futuras. Una de ellas, y el máximo anhelo de cada una de las naciones es alcanzar los tres cupos directos al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023. Vale la pena destacar que dos combinados podrán optar por otra clasificación en repechaje.

En juego también está la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 en el que ampliaron también los cupos de uno y medio a dos boletos directos. Asimismo, los Juegos Panamericanos del que Colombia ya sabe qué es obtener el título cuando se quedó con el trofeo en Lima, Perú en 2019. Ahora será Chile y es otro premio que podrán obtener en esta Copa América que define varias cosas.

Es la primera ocasión en la que Colombia es anfitriona de la Copa América y para ello, hay que actuar como una de las favoritas a llevarse el título y desbancar la supremacía de Brasil en esta justa deportiva femenina. Es la oportunidad de demostrar que ha habido avance desde el 2017 para la fecha y también confirmar la evolución y la calidad que tiene el país en esta disciplina.

Sin embargo, Nelson Abadía tendrá que cargar una bolsa llena de críticas después de lo que fueron los exámenes previos a la Copa América cuando enfrentaron en dos ocasiones a Estados Unidos en Colorado y Utah respectivamente. El primer encuentro fue una goleada de 3-0 en contra en la que pudo terminar peor, pero Catalina Pérez estuvo excepcional atajando dos penaltis. El segundo por su parte, una caída de 2-0 en donde se volvió a ver mal defensiva y ofensivamente, reaccionando tan solo en la segunda etapa.

Estos son algunos retos que tiene que sobrepasar:

Volver al gol y victoria: como preparación con miras a la Copa América 2022, Colombia enfrentó a selecciones sudamericanas, entre ellas a Argentina y a Venezuela en dos ocasiones con cada combinado nacional. Con las albicelestes y las vino tintos, el primer juego terminó en empate a dos tantos y el segundo, en igualdad sin goles. Tras enfrentar a sus similares del continente, se midieron a las campeonas del mundo con dos derrotas y sin marcar.



Con urgencia deberán volver al gol en el debut ante Paraguay el viernes 8 de julio y asimismo, a la victoria. Pues son seis partidos sin ganar, y también tres seguidos sin marcar goles ante Venezuela, y los dos de Estados Unidos.



Salir a proponer ofensivamente: claro, es la Selección de Estados Unidos la que estaba al frente, pero es insólito que no hayan podido crear ninguna acción contundente de gol en los dos juegos. No hubo una jugadora que tomara los hilos en los amistosos, más allá de intentos por parte de Leicy Santos y una escaramuza de ella misma que exigió a Alyssa Naeher en el segundo enfrentamiento.



Asimismo, no solo en la ofensiva, sino en la defensiva, regalaron muchos espacios, en especial en el primer partido que aprovechó Estados Unidos. Ya en el complemento del segundo juego, lucieron mejor con unas líneas organizadas y con una seriedad en la parte de atrás. Los goles llegaron por errores como el gol en contra de Manuel Vanegas intentando despejar y el segundo Kelley O’Hara apareció sin marca. Carolina Arias no supo defender a las estadounidenses cometiendo dos penas máximas y casi un tercero en el segundo encuentro. No podemos depender de Catalina Pérez todo el tiempo.



Destapar los vetos: Nelson Abadía no lo ha querido decir, pero todo el mundo sabe que las no convocatorias de una de las máximas asistentes de la Serie A Femenina con la Sampdoria como Yoreli Rincón, y las defensoras, Natalia Gaitán e Isabella Echeverri de pasado en el Sevilla de España pasan por represalias por hablar del trato por parte de entrenadores y dirigentes.



Las quejas estaban interpuestas desde 2012 y en 2019 salieron a relucir siete años después. Sin duda alguna, quedó en evidencia que la Selección Colombia careció de liderazgo y de alguien que construyera el juego como una Yoreli Rincón, además de una zona defensiva con esa experiencia y capitanía de Natalia Gaitán e Isabella Echeverri. Muestra de ello fue el desorden en los dos amistosos. Seguramente la convocatoria para los recientes amistosos será la lista definitiva para la Copa América que ya se avecina.



No hay que improvisar: Catalina Pérez dejó claro que está en un nivel superior que sus compañeras, Sandra Sepúlveda y Katherine Tapia. Dos penaltis atajados y la heroína de lo que pudo ser una derrota aún más holgada. Deben convocar a Natalia Gaitán, Isabella Echeverri y Yoreli Rincón, pero se sabe que nada sucederá con los vetos de ellas tres.



Leicy Santos tendrá la misión de hilar con sus compañeras y la gran duda será la delantera. Seguramente Mayra Ramírez tuvo dos partidos de descanso porque será la carta titular con María Catalina Usme en el frente ataque. Sin embargo, Linda Caicedo fue quien inquietó a Estados Unidos en el complemento con su entrada por Elexa Bahr quien también dejó una buena impresión conectándose con Viviana Acosta en la izquierda. Entre Caicedo y Ramírez estará la otra opción de acompañante. Mayra podría ser ese soporte para aguantar el balón, pivotear el balón y de fuerza, mientras que Linda sería la alternativa si quiere más velocidad