¿Jesurún desmiente a Jesurún? Agrandan polémica por ausencia de James

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló el viernes, en 'Antena 2', sobre la ausencia de James Rodríguez en el último partido de la Selección Colombia. Allí el dirigente señaló que “es un tema de conveniencia del jugador” y luego añadió.

“Antes de la convocatoria tuvieron una reunión de tres, cuatro horas y acordaron que era importante que él siguiera un trabajo mancomunado en el Real Madrid y así fue, pero acá no hay un problema de nada, como les digo la relación del cuerpo técnico con todos y cada uno de los jugadores es excepcional. James va a estar en la Selección, en cualquier momento va a regresar, no nos preocupemos por eso", dijo Jesurún.

Sin embargo, aunque esas palabras fueron expresadas por el mismo dirigente, este sábado la Federación emitió un comunicando señalando que ni el colombiano del Real Madrid, ni Falcao García hicieron algún pedido para no estar en la Selección Colombia.

“Queremos reiterar que no es cierto que los jugadores James Rodríguez o Falcao García hayan hecho una solicitud o un pedido especial para no estar al servicio de la Selección Colombia. No hubo, no hay y nunca habrá, acuerdos personales o institucionales, que no sean los que beneficien únicamente los intereses de la Selección de Colombia", dice el comunicado.

Entonces ¿hubo o no una conversación con James para que no fuera llamado a la Tricolor?... Si bien el dicho popular expresa que ‘no aclare que oscurece', esta situación parece darse para mantener las buenas relaciones entre el presidente y el entrenador Carlos Queiroz, quien buscó blindar al jugador cuando también fue cuestionado por la ausencia en la convocatoria.

“Vi que alguien dijo que James pidió no venir a la Selección y eso no es cierto. No tengo más respuestas ni quiero hablar de confrontaciones. Tengo que hablar con honestidad y claridad de la decisión que tomé", había dicho Queiroz



En ese sentido el comunicado de la Federación expresa que: “En ninguna circunstancia o de cualquier modo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desmintió al director técnico Carlos Queiroz y todas las interpretaciones en ese sentido son erradas y sin sentido".