¡Plata sí hay! Revelan ingresos de FCF y de donde salió pago de multa

Las noticias son buenas... más que buenas. El golpe económica de la pandemia no fue tan devastador como se temía para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), cuyos estados financieros se debaten este jueves en asamblea general.

Según reveló el portal 'La silla vacía', que tuvo acceso al balance financiero del último año, el dinero alcanzó para pagar hasta la multa por el escándalo de reventa e boletería, sin afectar la estructura de gastos de la entidad.



Vale recordar que en 2020 la Superintendencia de Comercio sancionó a la FCF con una multa de 16 mil millones de pesos por lo que llamó la 'cartelización' en la venta de boletas de partidos de Colombia para el Mundial de Rusia 2018.



¿De dónde salió ese dinero? Según la fuente, en el presupuesto de 2019 había un ahorro de 3 mil millones de pesos en caso de una eventual sanción, y en el 2020 los 13 mil millones de pesos restantes se tomaron del rubro denominado “Fomento para el Desarrollo de la FCF”, que, según aseguró el medio, debía destinarse “a la operación en gastos de sedes deportivas” que no están en el presupuesto de la FCF.



Otro detalle revelador del informe es que la salida de Carlos Queiroz de la selección nacional costó tanto como se especuló: "Hay un incremento en los gastos de personal con respecto a 2019 del 52 por ciento, que equivale a 7.212 millones de pesos... el aumento en ese gasto obedeció a la crecida del dólar, que en promedio estuvo en los 3.693 pesos en 2020, y al reconocimiento de la liquidación del cuerpo técnico saliente”, que al cambio de hoy sería de 1,8 millones de dólares.





Otras cifras interesantes de estados financieros de @FCF_Oficial

UTILIDAD BRUTA $36.517.2038.904

GASTOS DE ADMON.

$16.146.801.812

INGRESOS @FIFAcom

13.336.953.626

INGRESOS @CONMEBOL

$13.187.420.187

DERECHOS TV

$33.634.985.009

PATROCINIOS

$41.995.124.664

🤷🏻‍♂️Y estamos en pandemia — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) March 18, 2021

Según la Asociación de Futbolistas Acolfutpro, la FCF tuvo ingresos por $117.115.927.776 y una utilidad de $22.634.361.098, a pesar de los millonarios gastos mencionados en el informe de La Silla Vacía.



Sin embargo, la fuente sí destaca una disminución de ingresos de patrocinios y otros y la renegociación de contratos no solo con marcas asociadas sino también de derechos de televisión: "la Federación ha recibido 35.481 millones de pesos, de los cuales 33.634 fueron girados el año pasado. Esa fue la segunda fuente de ingresos más grande de la Federación en 2020, detrás de los patrocinadores. De hecho, para este año está proyectado que lo siga siendo, con un recaudo estimado de 43 mil millones de pesos", afirma el portal.



Llama la atención que, con la publicación de semejantes cantidades en ingresos en un año tan difícil en la economía mundial, se siga insistiendo en que no hay presupuestos para la Liga Femenina y la Primera C.