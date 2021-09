Aliados del sol: fechas y horarios listos de Colombia en Eliminatorias

Excelentes noticias para Reinaldo Rueda. Este lunes, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó fechas y horarios de los próximos duelos de la Selección Colombia en Eliminatorias a disputarse en condición de local.

La buena nueva es que el equipo cafetero regresará a su acostumbrado horario de la tarde para aprovechar el sol, el calor y la humedad de Barranquilla. Justo en dos duelos cruciales pensando en Catar 2022.



Vale recordar que los últimos encuentros de la Selección oficiando como local (contra Argentina y Chile) se disputaron sobre las 6 p.m.



Brasil y Ecuador visitarán en Metropolitano en la triple jornada del mes de octubre, mientras que el único duelo en condición de visitante se llevará a cabo en territorio uruguayo frente a la Celeste.





Acá toda la información:



Uruguay vs. Colombia

Martes, 7 de octubre



Colombia vs. Brasil

Domingo, 10 de octubre

Hora: 4 p.m.



Colombia vs. Ecuador

Jueves, 14 de octubre

Hora: 4 p.m.