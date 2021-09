Agéndese con Colombia: Conmebol confirma triple fecha de Eliminatorias

Este lunes, Conmbeol confirmó la triple fecha de Eliminatorias en octubre, la cual estaba en duda tras la polémica con los clubes europeos por el préstamo de los jugadores en la pasada jornada triple de clasificatorias rumbo a Catar 2022.

La entidad sudamericana informó a través de un comunicado que, 'conforme a lo resuelto por el Consejo de la Conmebol, se estableció que las ventanas internacionales de Fifa, de los meses de septiembre y octubre, constarán de 3 fechas cada una para las Eliminatorias Sudamericanas. (Octubre: fechas 11, 5 y 12)'.



Así, la Selección Colombia se enfrentará con Uruguay (Montevideo), Brasil (Barranquilla) y Ecuador (Barranquilla), en octubre, a falta de la confirmación de la hora, la cual dependerá de cada Federación.



Sin embargo, para esta triple fecha, Conmebol dejó claro que, 'salvo acuerdo entre los equipos, en la ventana internacional de octubre, los días de partidos serán', jueves 7 de octubre, domingo 10 de octubre y jueves 14 de octubre.



Esta salvedad indica que los clubes europeos pueden acordar que el último partido lo jueguen el miércoles 13 de octubre y no el jueves 14, para que los futbolistas regresen al Viejo Continente antes de lo esperado.

Uruguay vs. Colombia

Día: Jueves 7 de octubre.

Hora: Por definir.

Estadio: Centenario.

Fecha: Once.



Colombia vs. Brasil

Día: Domingo 10 de octubre.

Hora: Por definir.

Estadio: Metropolitano.

Fecha: Cinco.



Colombia vs. Ecuador

Día: Jueves 14 de octubre.

Hora: Por definir.

Estadio: Metropolitano.

Fecha: Doce.