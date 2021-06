¿Qué pasó? Falcao habría sido convocado a la Selección Colombia

Radamel Falcao García, máximo goleador de la Selección Colombia, no estará en los partidos de Eliminatorias contra Perú y Argentina, luego de no aparecer en la lista de llamados por Reinaldo Rueda a los juegos clasificatorios rumbo a Catar 2022.

Sin embargo, según información revelada por el periodista Nelson Ascencio en Blog Deportivo de Blu Radio, Rueda sí habría llamado al Tigre para los partidos con la Selección Colombia, pero habría sido el mismo delantero quien pidió no ser convocado al manifestar que aún no se ha recuperado del todo de sus molestias físicas.



“Me contaron que Falcao sí fue convocado a la Selección colombiana. Reinaldo Rueda dialogó en un par de ocasiones con el jugador, porque primero es el referente de Colombia y es el máximo artillero con 35 goles, y quería que viniera al grupo, así no estuviera en condiciones físicas. La parte motivacional y el liderazgo sirve", dijo el periodista.



Y añadió: "El propio Falcao le pidió que no lo convocara porque no se sentía en las condiciones necesarias, dice que físicamente no estaba bien y venía de recuperarse de una fractura que sufrió en la cara en un entrenamiento”, finalizó.



Así, Falcao habría tomado la decisión de recuperarse y no arriesgarse con el llamado a la Selección Colombia, Por ahora, se sabe que el Tigre está en Miami junto a su familia y desde allá le estará haciendo fuerza a la Tricolor.

Falcao le habría pedido a Reinaldo Rueda que no lo convocara a la Selección Colombia ya que no estaba totalmente recuperado de su fractura facial #VamosColombia pic.twitter.com/lZdiGmHse0 — Blog Deportivo (@blogdeportivo) June 3, 2021