Falcao contra Bolivia: 5 datos del ‘Tigre’ con la Selección Colombia

Falcao García vuelve a la convocatoria de la Selección Colombia. Reinaldo Rueda lo tendrá por primera vez en su grupo, pues lo considera un líder con mucha ascendencia dentro de sus compañeros.



El ‘Tigre’ es el máximo goleador de Colombia en la historia, y cuenta con la experiencia suficiente para dar una mano cuando lo necesiten, como este jueves en La Paz, en el partido contra Bolivia por Eliminatorias a Catar 2022.



Contra Bolivia, Falcao tiene buenos antecedentes, Siendo titular, o entrando como suplente, suele castigar a ese rival.



Aquí 5 datos de los duelos de Radamel Falcao García contra la selección boliviana:



1- Bolivia es una de las selecciones a las que más goles le ha marcado Falcao. Junto a Chile, son sus presas favoritas. Ya son 4 anotaciones a los del altiplano.



2- Falcao le dio el primer triunfo de la historia de Eliminatoria a Colombia en La Paz. Fue el 11 de octubre de 2011 (hace casi 10 años), cuando entró a los 78 minutos y anotó el 1-2 definitivo a los 90+3’.



3- Es una simple curiosidad: las veces que Falcao enfrentó a Bolivia estando en un club de España, le marcó gol. Antes con Atlético de Madrid; ahora podría enfrentarlo sin ser anunciado en Rayo Vallecano.



4- El ‘Tigre’ ha marcado 3 dobletes con Selección Colombia. El primero fue justamente a Bolivia, en la Copa América 2011 (2-0 ganó la Selección). Los otros se los marcó a Paraguay (Eliminatoria 2014) y a Bahréin (amistoso 2015).



5- ¿Por qué no le ha anotado a Bolivia en amistosos? Porque el último juego amistoso fue en 2010 y Falcao no fue convocado. Hace once años que no hay partidos de preparación entre estas dos selecciones.