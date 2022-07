Falcao puso a James por encima de sí mismo, el Pibe, el Tino y Rincón

James Rodriguez y David Ospina son los hombres del momento en el fútbol colombiano. Mientras el creativo cucuteño está a la espera de encontrar un nuevo equipo, el guardameta paisa confirmó su llegada al fútbol de Arabia Saudita.



Lo anterior pone en duda la presencia de ambos experimentados futbolistas en el radar de Néstor Lorenzo y la Selección Colombia. La estadía en ligas exóticas podría dificultad de regresar a la Tricolor en tiempos en los que se busca recambio.



Justamente sobre el presente de los dos referentes cafeteros, Radamel Falcao García dio su opinión en diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio.

En primera medida, el ‘Tigre’ se refirió a James, con quien ha compartido no solo en Selección sino también en Porto y AS Monaco.



“A veces uno quiere estar en un lugar, pero las puertas no se abren o no se dan las cosas. Son muchos factores que el jugador tienen que tener en cuenta”, indicó al ser cuestionado sobre la demora en conocer el nuevo destino de su compañero y amigo.



​Añadió que desea verlo de nuevo tanto en el equipo colombiano como en el fútbol europeo, pero es consciente de que “es la carrera de cada uno, él ha hecho muchísimo y ojalá que sea lo mejor para él”.



Y cerró con un elogio grandísimo para el jugador del Al-Rayyan: “Creo que James le ha dado mucho al fútbol colombiano, es quizás el de más talento que ha tenido Colombia y hay que dejarlo que él tome las decisiones que mejor le parezcan para su carrera y su vida”.

🐯🇨🇴 Falcao: "Quiero que James esté en la Selección"



🗣 El Tigre elogió al volante y manifestó que deben respetarse sus decisiones.https://t.co/Jf93Om8mQi pic.twitter.com/DqcQKHTP9b — Mi Selección (@MiSeleccion_) July 14, 2022

En cuanto a Ospina, Radamel se mostró confiado de que no se le cerrarán las puertas de la Selección e incluso se mostró comprensivo con la idea de partir a una liga exótica argumentando que “la carrera del futbolista no es larga”.



“Hoy el fútbol es más universal, quizás en Arabia no tiene la misma competencia que puede tener en Italia, pero son decisiones entendibles. David tiene 34 años, la carrera del futbolista no es larga y me parece que está en una edad ideal donde puede tomar este tipo de decisiones”, advirtió.



​En cuanto al nivel que pueda tener jugando en aquella liga, Falcao fue certero: “Puede seguir compitiendo y dándole a la selección lo mejor de él y rindiendo”.



​Incluso puso como ejemplo las veces que el arquero llegó al seleccionado nacional sin ritmo de competencia (última etapa en Arsenal, antes de Gattuso con Napoli) y aún así “ha rendido y nos ha ayudado muchísimo”.