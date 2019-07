¡Última hora de James! Real Madrid le habría oficializado que se queda

La noticia es la bomba en España: James Rodríguez no sería traspasado a ningún club y se quedaría en Real Madrid.

El diario AS de España es el encargado de difundir la noticia, que pondría fin a una de las novelas del mercado de verano.



"Según pudo saber AS, la estrepitosa derrota contra el Atlético (3-7) y la grave lesión de Marco Asensio, que estará de baja toda la temporada, han hecho que Florentino Pérez decida no vender al colombiano a pesar de que la opinión de Zidane era buscarle una salida", publica el medio.



Según el diario madrileño, el temor de reforzar aun más a un Atlético de Madrid que le pasó por encima al club 'merengue' en un amistoso reciente (7-3) motivaría a Pérez: "Florentino no quiere traspasarlo al Atlético después de haberles vendido a Marcos Llorente y ver cómo Morata, un canterano blanco, también juega como rojiblanco. La única opción que contemplaba era la de una salida al extranjero, pero el Nápoles insiste sólo en una cesión. En este escenario, el Madrid ha tomado la decisión de quedarse con James".



La noticia no se ha confirmado oficialmente por parte del club, pero cancelaría las opciones de Atlético de Madrid y Nápoles, los equipos que públicamente manifestaron su interés en contar con el colombiano, y despejaría, finalmente, su panorama profesional.