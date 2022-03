James y Quintero: ¿sociedades para vencer la falta de gol?

Para nadie es un secreto que Colombia se juega sus últimas esperanzas si quiere clasificar, o por lo menos optar por quedar en la quinta casilla de repechaje. Con eso en mente, mucho se ha hablado en el entorno futbolístico de la Selección si es apropiado contar con James Rodríguez y Juan Fernando Quintero jugando juntos como inicialistas de cara a los compromisos ante Bolivia en Barranquilla y Venezuela en condición de visita. Algo que se le ha pedido a Reinaldo Rueda es tener un gran juego ofensivo enlazando a volantes creativos con los delanteros para generar el fútbol que se le ha hecho escaso, y Rodríguez y Quintero son dos cartas ideales para la creación del combinado nacional.

Ya son siete jornadas de Eliminatorias en las que la Selección Colombia no marca goles. Una estadística preocupante, y más cuando el equipo domina los tiempos y el encuentro, pero por una desconcentración, les cobran como sucedió con su similar de Perú en Barranquilla. En dicho encuentro, los colombianos remataron 30 veces, pero tan solo dos de esos intentos fueron al arco defendido por Pedro Gallese, además, la posesión fue colombiana con un 69%, pero ni la tenencia, ni los remates bajo los tres palos pudieron definir el encuentro. Solo dos de 30, si 28 no fueron al arco peruano, hace pensar que no hay una generación de juego clara en el frente de ataque para crear opciones, de hecho, una de las mejores oportunidades fue de un defensor central como Yerry Mina, mientras que ni Rafael Santos Borré, ni Falcao García tuvieron una clara.

Aunque todavía no hay nada seguro en la alineación de Reinaldo Rueda, tanto James Rodríguez como Juan Fernando Quintero serán los encargados de la generación de juego. Ambos se perfilan para jugar juntos si así lo desea el estratega vallecaucano. Este tema fue debate en el programa ESPN 360 entre Andrés Marocco y Fabián Vargas, que dieron sus posturas. El periodista dijo que, pese a que no esté en condiciones de actuar los 90 minutos, James debe ser inicialista confiando en sus capacidades, pasado, presente y en su liderazgo. También enfatizó en que debería jugar junto con Quintero, pues llevan un bagaje importante de tiempo actuando juntos en selecciones. Además, señaló que serán pilares importantes para la pelota quieta y los remates de larga distancia con la pegada que los caracteriza.

El exfutbolista, Fabián Vargas también coincidió con Andrés Marocco. Pese que no están en su mejor momento futbolístico, no hay jugadores en el entorno del combinado nacional que tengan las ideas de Quintero o James. Enfatizó en la importancia de poner dos creativos de perfil zurdo, ya que cree que será vital encontrar los pocos espacios que Bolivia deje en esa férrea alineación con dos líneas de cuatro bien marcadas, y por medio de la tenencia y manejo de la pelota, no se estrellen contra una pared defensiva.