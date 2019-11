¿Por qué los llamó? El rendimiento de los convocados a la Selección

En todas las convocatorias de Carlos Quieroz ha existido cierta controversía por algún jugado u otro, pues no todos están de acuerdo con lo criterios del portugués. Sin embargo, los convocados en esta ocasión han tenido un buen desempeño a lo largo de la temporada.



Aunque es cierto que hay algunos jugadores que son excepción en cuanto a los minutos disputados en el inicio de los campeonatos europeos, son muy importantes para el desarrollo del fútbol del combinado tricolor.



Este ha sido el rendimiento de los convocados esta temporada:

Arqueros



David Ospina: ha disputado un total de 360 minutos en cuatro partidos. Se ha visto a la sombre de Alex Meret, pero siempre que juega muestra un gran nivel y gran seguridad.



Aldair Quintana: lleva 540 minutos en seis partidos disputados esta temporada con Atlético Nacional. Se ha visto relegado a la suplencia, pero su entrenador, Juan Carlos Osorio, siempre le da los minutos necesarios para que llegue con ritmo a la Selección Colombia.



Éder Chaux: el portero de 27 años de edad disputó 1440 minutos con Patriotas en Liga Águila. No obstante, su equipo ya está eliminado y no ha vuelto a jugar de manera oficial.

Defensas



Stefan Medina: ha disputado un total de 1340 minutos en 15 partidos, todos de titular, con Monterrey esta temporada. No ha logrado anotar un gol pero ya suma una asistencia.



Santiago Arias: suma 464 minutos en esta temporada con partidos en la Liga de España y la Champions League. Ha remontado en su nivel y se ha dio ganado la confianza de su entrenador en Atlético de Madrid.



Jhon Lucumí: acumula 1350 en lo que va de la temporada. Es uno de los jóvenes de confianza de Carlos Queiroz.

​

Dávinson Sánchez: el central colombiano ha jugado un total de 1036 minutos con Tottenham en Champions, Premier League y Copa de la Liga en esta temporada.



Yerry Mina: es titular indiscutible en Everton y ha disputado un total de 990 minutos esta temporada. De no estar lesionado, es pilar fundamental para el equipo inglés.



Jeison Murillo: no ha tenido mucha continuidad en Sampdoria y acumula un total de 525 minutos en 7 partidos esta temporada.



William Tesillo: acumula un total de 1444 minutos durante la temporada, y es uno de los pilares de la buena campaña de León de México.



Frank Fabra: el lateral que regresa a la Selección Colombia luego de una dura lesión que lo tuvo alejado las canchas, acumula 1073 minutos en 12 partidos con Boca Juniors en esta temporada.

Mediocampistas



Jéfferson Lerma: acumula 823 minutos disputados en la Premier League con su equipo, Bournemouth. Es uno de los jugadores fundamentales para el equipo inglés, aportando equilibrio en la mitad de la cancha.



Wílmar Barrios: ha jugado un total de 1264 minutos esta temporada con Zenit de Rusia, y es titular indiscutible en su primer club en Europa.



Yairo Moreno: ha tenido la oportunidad de estar 1409 minutos a lo largo de la temporada con León de México. Ha jugado en varias posiciones, siempre según las necesidades de León de México.



Steven Alzate: acumula 547 minutos esta temporada, y poco a poco se ha hecho un lugar en la titular, a pesar de su juventud.



Mateus Uribe: a lo largo de de su primera temporada con Porto ha jugador un total de 1128 y, aunque no ha logrado anotar, se ha convertido en el eje central del medio campo.



Juan Cuadrado: es una de las figuras de Juventus, ahora como lateral por derecha, ha jugado un total de 1060 minutos en 14 partidos entre Serie A y Champions League.

Delanteros



James Rodríguez: ha jugado un total de 422 minutos entre la Liga de España y la Champions, en una temporada que a resultado tormentosa para el '10' de Colombia en el Real Madrid.



Luis Muriel: ha marcado un total de 8 goles en 493 minutos por Serie A, logrando luchar por un puesto por la titular e intentando suplir la ausencia de su compatriota, Duván Zapata.



Alfredo Morelos: sigue en un nivel tremendo y ha logrado anotar 24 en 26 partidos esta temporada. Ha disputado un total de 1427 minutos y es la máxima figura de Rangers de Escocia.



Róger Martínez: acumula 1369 minutos jugados con América de México en esta temporada, con un saldo de de dos goles y seis asistencias.



Steven Mendoza: leva un total de 619 minutos en esta temporada, y es titular de su equipo con cuatro goles de la Liga de Francia.



Luis Díaz: acumula un total de 887 minutos jugados con Porto esta temporada, con un total de cuatro goles anotados esta temporada.