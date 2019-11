Miami se viste de tricolor: así va el trabajo de la selección Colombia

Este lunes los 10 convocados que llegaron este domingo a la concentración en Miami hicieron su primer entrenamiento juntos sobre el césped, mientras que al hotel seguían arribando los otros 13 convocados por Carlos Queiroz. Así va el trabajo de la ‘tricolor’ que este viernes enfrentará a Perú, a partir de las 8:30 p.m., en el Hard Rock Stadium.

El domingo llegaron 10 jugadores encabezados por James Rodríguez y David Ospina, quienes este lunes salieron muy temprano para hacer un primer entrenamiento, con movimientos suaves de recuperación y también algunos trabajos con balón.



A la salida del hotel se encontraron con aficionados colombianos a quienes saludaron y les firmaron autógrafos. Junto a James y Ospina estuvieron en esa primera práctica los porteros Chaux y Quintana, los defensores Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Stefan Medina, William Tesillo, y los mediocampistas Jefferson Lerma y Yairo Moreno.

#TRICOLORxSDM 📲🇨🇴

La Selección Colombia salió a su primer entrenamiento en campo con los 10 jugadores que llegaron ayer a la concentración en Miami 🇺🇸 @FCFSeleccionCol

Este lunes se destacó la llegada del delantero del Rangers Alfredo José Morelos, uno de los convocados con mejor presente, pues vive, el mejor momento de su carrera con el club escocés con el que viene de anotar seis goles en los últimos cuatro partidos jugados.



“Mucha responsabilidad, ahora me toca asumir las cosas de la mejor manera. Si me toca jugar, aportarle lo mejor a la selección y sudar esa camiseta”, dijo Morelos a su llegada al hotel este lunes.



Morelos reconoció que ha venido mejorando: “Se han cambiado muchos aspectos futbolísticos, se han mejorado muchas cosas y ahora quiero aportar mis goles… Espero anotar con la selección en esos dos partidos, esperemos que se den las oportunidades, que Dios me permita marcar y ese será un premio para mi muy grande”, dijo el atacante de 23 años.



"Con muchas ansias de hacer goles con la Selección, me caracterizo por estar como 9", Alfredo Morelos, quien llega a la Tricolor en racha goleadora con su club, Rangers de Escocia.

Todo el cubrimiento de la Selección en #ScoreMundial

Uno de los nuevos de la selección es Steven Mendoza, quien llegó este lunes desde Francia: “Se ha venido trabajando fuerte. Estoy tranquilo, debo continuar el trabajo que he realizado en mi club… soy un jugador que todo el mundo me conoce por mi velocidad, por el uno contra uno, que es una característica mía”, dijo el atacante del Amiens, de la Ligue 1 de Francia.



Mendoza reconoció que tuvo un contacto con la selección en Francia, cuando el equipo disputó el amistoso contra Argelia. “Ahora quiero venir a aportar”, indicó.

#TRICOLORxSDM📲🇨🇴

Steven Mendoza el jugador número 12 en llegar a la concentración de la @fcfseleccioncol en Miami 🇺🇸⚽

El volante del Wílmar Barrios también arribó desde tierras rusas y habló a su llegada al hotel: “Muy contento de estar nuevamente en la convocatoria. Siempre es un honor y un privilegio estar en la selección”, dijo el mediocampista del Zenit.



Sobre el regreso de James Rodríguez, Barrios opinó: “Es un jugador muy importante para nosotros, siempre le da lo mejor a la selección, esperemos que haya llegado de la mejor manera y nos pueda dar como siempre lo mejor en estos dos partidos”, indicó.