Duván Zapata ya se resigna: 'será difícil que coincidamos con Falcao'

Los días de suspensión han dado tiempo para las entrevistas de largo aliento, para que los jugadores hablen de todos los temas a la distancia mientra esperan la reactivación del fútbol.



Es el caso de Duván Zapata, un hombre pocas pero muy certeras palabras, quien en una charla con el canal ESPN habló de la duda que hay en Colombia: ¿por qué no juega con Falcao en la Selección Colombia?



"En partidos amistosos y oficiales hemos coincidido en el campo con Falcao. El primero fue ante Perú, que lo hicimos muy bien, pero con el sistema de juego que ha planteado el profe Queiroz será difícil que coincidamos en el campo porque necesita un único hombre de punta referente", afirmó.



Y es una pena porque en ese partido al que se refiere, a pesar de no anotar goles, se descubrió un interesante relevo como pivote que metió miedo en una zaga a la que fue muy difícil hacerle daño Fue el partido clave de la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y tal vez por eso quedó en segundo plano ese detalle de los dos número 9 jugando juntos, pero que funciona, eso está probado.



Lo malo, como reconoce Zapata, es que el estilo cambió y con Queiroz las opciones de ver junto a un gladiador como él y a 'El Tigre' se reducen.



Precisamente, sobre su ausencia en la Copa Mundo, el delantero reconoció que no estaba físicamente a tope: "Desafortunadamente cuando estaba en la Sampdoria terminando esa temporada tuve un problema muscular. En las últimas fechas había podido regresar, no de la mejor manera. Después terminó el campeonato, llegó la convocatoria y desafortunadamente me tocó quedarme fuera", dijo.



Zapata intenta pasar con la paciencia del caso está suspensión, que ya tiene dos meses en Italia, pero se alegra por el buen ambiente que hay, aun en la distancia, todo gracias a la llegada de Luis Muriel: "El año pasado éramos un poco apagados como grupo, pero este año que llegó Lucho cambiaron las cosas. Dos colombianos y dos argentinos ponen más alegría. La llegada de Muriel nos ha venido bien".