Hijo de Duván Zapata es sensación: ¡le pide a Dios volver a Colombia!

Han sido días muy difíciles en Italia y especialmente en Bérgamo, una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus covid-19 . La cuarentena se extendió por más de dos meses y apenas se dan pasos para volver a una normalidad que genera, más que nada, incertidumbre.

La situación ha sido difícil especialmente para los niños, quienes a estas alturas lo extrañan todo.



Ha quedado claro en el emotivo video que compartió Duván Zapata, en el cual su hijo, Dayton, tiene una charla con Dios. En una mezcla de español e italiano, le pregunta si está vivo o muerto y con claridad le dice lo que quiere: "Yo quiero ir a Colombia y mi mamá no me deja, pero tu me puedes dejar, con el corazón por favor... Te permito que hagas esto por mí, no voy a pelear más con mi hermana, te lo prometo. Estoy más tranquilo en Colombia... y te quiero"



Miles de reproducciones y decenas de comentarios tiene el video que es sensación en las redes sociales por la honestidad del niño. En Cali, con seguridad, lo están esperando...