No es oficial, pero hay desalentadoras palabras sobre lesión de Duván

El duelo entre Colombia y Chile dejó un mal momento para Duván Zapata, quien salió del terreno de juego por culpa de una lesión muscular a los 22 minutos de haber iniciado el encuentro.

En la rueda de prensa posterior al partido, Carlos Queiroz señaló en rueda de prensa que "sintió un estiramiento en el aductor", molestia que lo sacó del partido.

Luego dio un panorama poco alentador: "En un partido que no es oficial no se puede arriesgar y los más sensato era salir del partido, pero el pronóstico no es muy positivo"

Hasta el momento, Zapata no se ha pronunciado sobre esta molestia, pero en Italia ya circula la versión de su lesión.