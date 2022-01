Agradecimiento de Diego Novoa a Juan Carlos Osorio tras convocatoria

A diferencia de algunos jugadores que han preferido salir de América de Cali por la rotación que implementa el técnico Juan Carlos Osorio, hay uno que ha sabido aprovecharla. Hoy recibe la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar en partido amistoso a Honduras en Fort Lauderdale (Estados Unidos) y su felicidad es evidente.



Se trata del arquero bogotano Diego Novoa, quien al lado de José Luis Chunga y Andrés Mosquera Marmolejo disputará la titularidad en esa posición.



Sobre la forma en que recibe el llamado, Novoa le dijo a FUTBOLRED en Cali que “contento, es fruto de un trabajo muy disciplinado con un gran líder como lo fue Ricardo Ribeiro con nosotros en América, nuestro entrenador de arqueros, una credibilidad absoluta de que todo lo que hacíamos en los entrenamientos lo reflejábamos en competencia”.



En cuanto al listado, en el que aparecen opciones diferentes a las habituales en el conjunto patrio, dijo que “es una linda oportunidad para cada uno de nosotros que hacemos parte de la Liga, uno para estar más cerca de lo que es el proyecto con el ‘profe’ Reinaldo y dos, para demostrar y seguir sumando muchos más méritos para estar allí”.



La Selección nacional se concentrará este domingo en Barranquilla para desplazarse el jueves siguiente a territorio norteamericano.



Novoa agregó que “para mí es una oportunidad inigualable, me hace muy feliz y a mi familia para que demuestre eso que cuando trabajás con todo el corazón y el amor, Dios te da ese premio y esa oportunidad de estar cerca, así que me siento privilegiado con esta posibilidad que Dios y la vida me están dando hoy en día y quiero enfocarme 100% para aprovecharla”.



Una vez más agradeció el llamado del técnico Reinaldo Rueda: “Es una linda oportunidad no solo para demostrar en sesiones de entrenamiento, sino en competencia la experiencia que he tenido en el fútbol, por qué asumí este reto tan lindo de América de Cali y por qué estaba a la altura de cada uno de los encuentros cuando me han requerido, así que es parte del camino y de que sigamos solidificando una linda carrera”.



También reconoció que conoce poco del rival del 16 de enero, Honduras. “La noticia de la convocatoria me tomó por sorpresa, no la esperaba, y al conocerlo este viernes aun estoy en el trance de la felicidad, en la sorpresa y quiero seguirla disfrutando con mi familia, ya mañana me enfocaré basándome en ese gran profesional que es Ricardo Ribeiro, que me va a ayudar y apoyar en este lindo proceso”.



Dice que quedó satisfecho con sus actuaciones en América en el segundo semestre de 2021: “Jugué 20 partidos, muy tranquilo porque di mi 100% en todas las oportunidades que recibí y di lo mejor de mí. Desde el primer día que llegué al América de Cali lo hice con esa consigna, de no ahorrar nada y al contrario, entregarle toda mi vida a esta linda institución, obviamente con el paso de los meses le he tomado muchísimo cariño y hoy en día puedo decir que tengo un gran sentido de pertenencia por esta linda camiseta. Mi entrega, mi disciplina y mi responsabilidad así lo demuestran”.



Acerca de la forma en que ha aprovechado la rotación, manifestó: “Es una linda oportunidad que el míster me brindó con esos primeros minutos en América de Cali, quiero aprovechar también esta linda oportunidad de nuestra Selección nacional como lo hice con la que el míster en su momento me dio en América, quiero tomar cada oportunidad que la vida me presenta con la mayor alegría y el mayor entusiasmo porque sé que muchas veces no regresa, es una escala en nuestra profesión y es el momento de vivirlo, de aprovecharlo y seguir haciendo muy feliz a mi familia”.



De igual forma, explicó lo hecho durante los seis últimos meses de 2021: “Creo que el año pasado fue muy provechoso para todos, un semestre de aprendizaje desde todo punto de vista. Nosotros como jugadores hemos recibido muchísimas enseñanzas de parte del míster, sabíamos que no era fácil el inicio porque estamos cambiando una idea de juego y tratando de implementar una idea de juego que no se está acostumbrada en Colombia, que no es fácil salir a proponer en todos los estadios, es complejo y nosotros así lo vivimos en el pasado semestre, dominados a los rivales, pero en una acción individual o en una desconcentración nos convertían y nos ponían el partido en contra. De todo eso se aprendió, poder mantener la base del equipo será fundamental y partiendo de que hay una credibilidad aún de todo este lindo proyecto que hemos vivido con el míster creo que tendremos la seguridad y todo el ánimo para que el fútbol de América bajo el mando del míster lo podamos acompañar de resultados, que es lo que finalmente la tabla de posiciones y la hinchada así lo requieren. Resultados porque en este equipo no hay tiempo de espera, al contrario, fecha tras fecha hay que sumar y no basta con ganar partidos, aquí hay que ganar título y marcar una diferencia en la tabla”.



Finalmente, le pidió paciencia a la afición escarlata: “Todo hace parte de un proceso, cuando quieres construir un gran edificio hay que tener unas bases sólidas, y me atrevería a decir que esas bases las hemos construido de forma correcta y que como todos anhelamos que este semestre sea distinto desde el punto de vista de los resultados desde el inicio y no esperar al final para poder obtener esos resultados que tanto queremos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces