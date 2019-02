David Ospina elogió a Queiroz y le dio la bienvenida a la Selección

David Ospina, que no jugó con Napolés esta semana, elogió a Carlos Queiroz, nuevo entrenador de la Selección Colombia, y le dio la bienvenida al portugués. El arquero colombiano no viene siendo titular, regularmente, con el cuadro italiano y su rendimiento no ha sido el esperado. Sin embargo, Ospina se mostró optimista frente a la llegada del nuevo DT.

"Es una grata noticia que ya tengamos técnico. Esperemos que obtengamos muy buenos resultados con él, ya que (Queiroz) es un gran conocedor del fútbol, un señor con mucha experiencia en manejo de selecciones y esperemos que juntos podamos darle muchas alegrías al país”, comentó el guardameta a 'Blu Radio'.





Ospina, quien pasó por Arsenal, ahora juega con Napolés, pero no ha podido mostrar todo su potencial en el equipo. Sin embargo, el portero ya piensa en la Copa América y en defender el escudo del seleccionado nacional en Brasil.



"La Copa América y las eliminatorias son muy complicadas, por la calidad de jugadores y las selecciones que hay. Pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro y esperemos que todo salga de la mejor manera", dijo el arquero.



Finalmente, el guardameta colombiano habló de su presente en el conjunto italiano y en la posibilidad de volver al fútbol suramericano.



"Por ahora hay que aprovechar la oportunidad en Europa. La ilusión de jugar en equipo de Suramérica siempre va a estar. Ya después, que Dios me ponga donde tenga que estar", finalizó a una entrevista de 'Blu Radio'.