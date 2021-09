Colombia busca arquero: ¿Ospina sin ritmo o Vargas, experto en altura?

Bolivia vs Colombia, en La Paz, a 3.800 metros de altitud. Fue una preocupación constante y definió en gran parte la última convocatoria de la Selección Colombia. Pero, ¿es solo una discusión sobre jugadores de campo o tocatambién a los arqueros?

Por primera vez en mucho tiempo, no se da por sentado que David Ospina, el indiscutible, uno de los capitanes de la Selección, deba ser titular. Todo porque esas exigencias en altura podrían ser más favorables para su suplente habitual, Camilo Vargas. Y aquí los datos son determinantes:



Camilo Vargas (32 años) viene de jugar 7 partidos con Atlas en esta temporada que arrancó y de ser calificado como héroe en el reciente empate 1-1 en casa de Tigres, pero también de jugar 36 juegos en la temporada 2020/2021. Sencillamente indiscutible.



David Ospina (33) no ha podido jugar ningún partido en la temporada que acaba de comenzar con Napoli, pues la prioridad es el joven Meret, nada menos que reciente campeón de la Euro con Italia y cuya renovación pasó por la necesidad de garantizarle continuidad. En la pasada sesión, con todo y que Genaro Gattuso sentía una debilidad especial por su experiencia y su juego con los pies, sumó en total 23 juegos, siempre en una política de rotación.



La duda es porque Vargas, además, juega con Atlas a 1.500 metros de altitud en Jalisco y constantemente sube a más de 2.000 metros para jugar los partidos de la Liga MX. Eso y la agilidad mental que tanto se le alabó en la Copa América, en su inolvidable pase-gol a Luis Díaz contra Perú (3-2), tienen al entrenador considerando un relevo en e arco.



Pero ojo que Ospina no llega por primera vez a una convocatoria sin suficiente ritmo y no siendo indiscutible en su club, y aún así siempre salió como una de las figuras del equipo nacional: 'el peor David es nuestro mejor arquero', se oye decir habitualmente. Para la muestra, decenas de gestas que pasan hasta por neutralizar a su amigo Lionel Messi. Además, no estaría mal un voto de confianza para el portero que tantas alegrías le ha dado al país, justo ahora que no las tiene todas consigo en su club.



La buena noticia para Colombia es que tiene muy buenas alternativas para el arco, con experiencia y cabeza fría en un partido de tanta exigencia como el de este jueves. La elección de Rueda será justificada. El misterio del titular se mantendrá hasta minutos antes del pitazo...