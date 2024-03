Daniel Muñoz reveló lo que pensó previo a su tanto ante España

La Selección Colombia venció el pasado viernes a España en un duelo que se terminó definiendo gracias al tanto del lateral Daniel Muñoz que comenzó con una gran jugada de Luis Díaz.



El cuadro tricolor no tuvo un buen primer tiempo y para el inicio del segundo, Néstor Lorenzo hizo varios cambios como el de Richard Ríos y James Rodríguez que fueron claves para lograr el buen resultado.



Pues bien, Muñoz, protagonista del gol, habló con RCN y allí dejó sus sensaciones de la victoria y además reveló lo que pensó de la jugada de Luis Díaz y su tanto.

“Hay que seguir trabajando con mucha humildad y corregir. En lo personal, muy feliz y contento porque venía buscando este gol con la Selección ante un rival mundialista y campeón de Europa. La felicidad es doble”, comentó el futbolista de Crystal Palace.



Sobre lo que pensó de la jugada de Díaz dijo que: “Cuando vi a Luis que iba encarando al lateral dije: ‘Acá es. Hay que atacarle la espalda al lateral’. Justo me cayó ahí (la pelota), me tire y al arco. El balón venia justo para eso, lo que hago es tirarme y al fondo de la red. Muy agradecido con Dios, con cada uno de mis compañeros. Fue un trabajo fenomenal”.



Vale señalar que Colombia, además de ganarle por primera vez a España, continúa con su invicto de 17 encuentros sin perder, seis oficiales y once amistosos.