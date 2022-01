Daniel Giraldo: ‘gracias al trabajo en Millos se da la convocatoria’

La convocatoria de Reinaldo Rueda para el partido amistoso contra Honduras, como preparación para la fecha de Eliminatorias, servirá para mirar cartas y posibles variantes que pueden llegar a tener en cuenta para la reanudación del camino a Qatar 2022.

Una de las novedades es la de Daniel Giraldo, quien habló con el programa El Vbar de Caracol Radio, acerca del llamado por el estratega de la tricolor “Contento, se da la posibilidad de venir a Junior, un club grande. Ahora se da esta convocatoria a la Selección, que es gratificante y es fruto al trabajo y al esfuerzo que uno viene teniendo. Es mi primera convocatoria, muy agradecido. Para todo jugador es un sueño representar al país. Agradecido con dios y mi familia. Esto es gracias a ellos, que son la base fundamental de un jugador de fútbol”.



Agregó sobre la salida de Millonarios y las posibilidades que tuvo para continuar “Si, tuve la intención de continuar, pienso que fue el tema de tiempos. Tuve una experiencia de Santa Fe, dejé pasar mucho tiempo para definir mi futuro, quería definirlo rápido. Igual estoy agradecido con Millonarios, los directivos, el profe y los compañeros, que me abrieron las puertas. Gracias a ellos y al trabajo que se hizo ahí se da este llamado. Siempre que estuve me esforcé al máximo. Contento de llegar a Junior y con las ganas de aprovechar esta oportunidad”.



Concluyó con el trabajo que viene realizando en Junior “Se está armando un gran equipo, no solo por nombres, sino como grupo. Eso será fundamental para los objetivos. Será fundamental que todos busquemos el mismo camino. Eso se ve en los entrenamientos en esta semana. El profe conoce los jugadores del medio, está probando variantes, hemos hecho énfasis en la parte física y táctica. Me conoce y ya sabe en qué posición puedo aportar. Me acomodo a lo que el profe quiera”.