Homenaje a subcampeonas del Mundial Sub-17: ¿cuándo y cómo verlas?

El Movistar Arena fue el lugar escogido por la Federación Colombiana de Fútbol y los patrocinadores de la Selección Colombia para rendir un homenaje a las subcampeonas del mundo, quienes vienen de jugar la final en India ante el seleccionado de España.



Después de un tour por París, en el que las integrantes de la tricolor conocieron la Torre Eiffel y otros lugares emblemáticos de la ciudad francesa, el equipo colombiano tomó rumbo a Bogotá, a donde aterrizará luego de la medianoche. En la mañana del miércoles ofrecerán una rueda de prensa en la sede deportiva de la FCF y sobre las 10:45 am estarán en el Movistar Arena para recibir un merecido homenaje.

¿Cómo y cuándo podrá verlas? La Selección Colombia Femenina Sub-17 es esperada a las 10:45 am en el Movistar Arena, escenario ubicado al costado norte del estadio Nemesio Camacho 'El Campín'.



Las puertas se abrirán a partir de las 9:30 am, para que los aficionados que quieran hacer parte del homenaje ingresen de manera organizada y se ubiquen en el primer y segundo piso, espacio dispuesto por la organización. Para este evento no se venderán boletas y el ingreso será totalmente GRATUITO. Solo permitirán el ingreso de 6 mil personas.