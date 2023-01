¿Cuándo vuelve a jugar Colombia Sub-20? Se viene duro reto con Brasil

La Selección Colombia tendrá jornada de descanso el próximo lunes cuando se disputará la tercera fecha de la fase de grupos en el Sudamericano Sub-20.



Luego del empate (1-1) contra Paraguay y el triunfo (2-1) frente a Perú, los dirigidos por Héctor Cárdenas jugarán ante Brasil, que se estrenó en el Sudamericano superando 3-0 a los peruanos y que tuvo descanso este sábado.



La tricolor saldrá a asegurar su clasificación a la fase final ante Brasil y posteriormente se medirá a Argentina, cerrando así la primera fase del torneo juvenil. El primer reto será ante la canarinha el miércoles 25 de enero, y posteriormente, ante la albiceleste el viernes 27.

Cabe recordar que Colombia llegó a 4 puntos y terminó la fecha 2 siendo líder del Grupo A, compartiendo puntos con Paraguay que superó 2-1 a Argentina. Brasil es tercera con 3 unidades, mientras que Argentina y Perú cierres sin puntos.



Así se jugará la próxima jornada del Sudamericano

​

Fecha 3

Lunes, 23 de enero

5:00 pm | Paraguay vs Perú

7:30 pm | Argentina vs Brasil

Descansa: Colombia



Día y hora del próximo partido de Colombia



Fecha 4

Miércoles, 25 de enero

7:30 pm | Brasil vs Colombia