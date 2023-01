Colombia consigue su primer triunfo en el Sudamericano: 2-1 ante Perú

La Selección Colombia Sub-20 Masculina venció 2-1 a Perú, en la segunda jornada del Campeonato Sudamericano de esa categoría, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali por el grupo A. En un partido que fue bastante complejo para la tricolor, ya que nuevamente empezaron perdiendo, pero lograron darle vuelta al resultado.



En los primeros instantes del partido, los colombianos llevaron la iniciativa del juego, con mucha tenencia de la pelota y pases entre líneas, aunque con poca profundidad en el último tercio del campo. Por el otro lado, los peruanos intentaron aguantar esos primeros minutos con buen orden defensivo.



Las aproximaciones del local empezaron a llegar a través de la vía de la pelota quieta, pero solo al minuto 10, se generó la más clara con un remate de Daniel Luna, que pegó en la red externa del arco. Los minutos fueron pasando, la visita fue saliendo de la presión, sin embargo, no generaba peligro en el arco defendido por Luis Marquines.



Sobre los 26 minutos, los incas arribaron con peligro por primera vez al arco contrario con un tiro libre de costado, ejecutado por Jeffrey Cabellos, pero la esférica pasó por encima del palo horizontal. Once minutos después, los rojiblancos hicieron un saque largo de puerta, la defensa colombiana no pudo rechazar en campo propio, Cabellos avanzó unos metros y asistió a Diether Vásquez, que frente al arco concretó el 1-0.



En los últimos instantes de la etapa inicial, al minuto 45, la tricolor recuperó un balón en campo propio y Gustavo Puerta avanzó aproximadamente 40 metros, asistió al espacio a Oscar Cortés, quien remató cruzado entrando al área, para definir el empate a un gol.



Para el segundo tiempo, Perú realizó la primera sustitución. Entró Kluiverth Aguilar por José Amasifuen. El compromiso continuó con la misma dinámica, el local proponiendo el juego ofensivo, mientras la visita jugaba al error del contrario y a contragolpear.



Segundos más tarde, el técnico Héctor Cárdenas respondió con su primer cambio. Ingresó Jorge Cabezas por Isaac Zuleta. Por su lado el entrenador Jaime Serna, envió al campo a Sebastien Pineau, Sebastián Aranda y Kenji Cabrera por Bruno Portugal, Gilmar Paredes y Diether Vásquez.



Al minuto 62, Colombia recuperó un balón en la salida por el costado izquierdo, Andrés Salazar centró al área, Cabezas remató incómodo y pasó cerca del vertical izquierdo del golero. Cuatro minutos más tarde, Oscar Cortés cobró un tiro libre de costado y salió desviada al tiro de esquina.



Los cafeteros poco a poco se acercaban al arco contrario, pero les faltaba el último toque para ponerse en ventaja. Los incas por momentos interrumpían el juego o avanzaban algunos metros. Hasta que al minuto 74, Puerta cobró un tiro de esquina desde el costado suroccidental del estadio, Oscar Cortés se anticipó al cabezazo y marcó el 2-1.



Seguidamente al gol, la tricolor sumó un nuevo cambio con la entrada al campo de Alexis Castillo Manyoma por Juan Castilla, y más tarde Jhon Jaider Vélez por Miguel Monsalve. En los momentos finales, los colombianos supieron cuidar el resultado y consiguieron su primer triunfo en el torneo.



El siguiente partido de la Selección Colombia en el Campeonato Sudamericano Sub-20, será en la noche del miércoles cuando reciba a Brasil por la fecha 4, ya que descansan en la jornada 3. Mientras que Perú, enfrentará a Paraguay en la tarde del lunes. Ambos compromisos son nuevamente en el Pascual Guerrero.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15