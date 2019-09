Fin de semana movido para los jugadores: la agenda de los colombianos

Otro fin de semana en septiembre y los futbolistas de la Selección Colombia que fueron llamados a la preselección por Carlos Queiroz. Varios futbolistas tienen grandes partidos este fin de semana.



FUTBOLRED le resume los partidos de los jugadores de la Tricolor que estarán presentes este fin de semana con sus equipos:

Arqueros



David Ospina | Napoli vs. Lecce

Domingo 8:00 a.m.



Álvaro Montero | Tolima vs. La Equidad

Viernes 6:30 p.m.



Camilo Vargas | Atlas vs. Toluca

Viernes 9:30 p.m.



Aldair Quintana | Pasto vs. Atl. Nacional

Sábado 2:00 p.m.



Éder Chaux | Patriotas vs. Huila

Sábado 4:00 p.m.



Defensas



Luis Orejuela | Cruzeiro vs. Flamengo

Sábado 3:00 p.m.



Stefan Medina | Monterrey vs. Puebla

Sábado 5:00 p.m.



Santiago Arias | Atl. Madrid vs. Celta de Vigo

Sábado 11:30 a.m.



Dávinson Sánchez | Leicester vs. Tottenham

Sábado 6:30 a.m.



Óscar Murillo | Pachuca vs. Tijuana

Sábado 7:00 p.m.



Yerry Mina | Everton FC vs. Sheffield

Sábado 9:00 a.m.



Jhon Lucumí | Genk vs. Oostende

Sábado 1:30 p.m.



Jeison Murillo | Sampdoria vs. Torino

Domingo 8:00 a.m.



Cristian Borja | Sporting vs. PSV

Jueves 11:55 a.m.



William Tesillo | León vs. Necaxa

Sábado 5:00 p.m.



Johan Mojica | Girona vs. Las Palmas

Domingo 9:00 a.m.



Frank Fabra | San Lorenzo vs. Boca Juniors

Sábado 3:45 p.m.



Mediocampistas



Wilmar Barrios | Zenit vs. Rubín

Sábado 11:00 a.m.



Gustavo Cuéllar | Al Hilal vs. Al Ittihad

Sábado 12:20 p.m.



Jorman Campuzano | San Lorenzo vs. Boca Juniors

Sábado 3:45 p.m.



Juan Cuadrado | Juventus vs. Hellas Verona

Sábado 11:00 a.m.



Jéfferson Lerma | Bournemouth vs. Southampton

Sábado 2:00 p.m.



Daniel Muñoz |Pasto vs. Atl. Nacional

Sábado 2:00 p.m.



James Rodríguez | Sevilla vs. Real Madrid

Domingo 2:00 p.m.



Mateus Uribe | FC Porto vs. Santa Clara

Domingo 2:00 p.m.



Yairo Moreno | León vs. Necaxa

Sábado 5:00 p.m.



Delanteros



Luis Muriel | Atalanta vs. Fiorentina

Domingo 11:00 a.m.



Luis Sinisterra | Emen vs. Feyenoord

Domingo 7:30 a.m.



Orlando Berrío | Cruzeiro vs. Flamengo

Sábado 3:00 p.m.



Róger Martínez | América vs. Queretaro

Sábado 9:00 p.m.



Luis Díaz | FC Porto vs. Santa Clara

Domingo 2:00 p.m.



Sebastián Villa | San Lorenzo vs. Boca Juniors

Sábado 3:45 p.m.



Radamel Falcao | Galatasaray vs. Yeni

Domingo 11:00 a.m.



Duván Zapata | Atalanta vs. Fiorentina

Domingo 11:00 a.m.



Alfredo Morelos | Rangers vs. Johnstone

Domingo 6:15 a.m.



Rafael Borre | River Plate vs. Vélez

Domingo 6:00 p.m.



Jhon Córdoba | Colonia v.s Bayern Múnich

Sábado 8:30 a.m.

